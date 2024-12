Debutta il "Gioco dell'Ocone"

Ascolta ora 00:00 00:00

La coppia è pressoché inedita ma è una garanzia già a scatola chiusa. Da oggi 23 dicembre fino al 6 gennaio, dalle 14 alle 16, Lucia Ocone (foto) e Max Cervelli conducono Il gioco dell'Ocone, presentato come un mix di ironia, attualità e buona musica. Si tratta di uno di quei programmi che di solito coprono i buchi durante le festività o le vacanze estive. Ma si rivelano spesso vincenti proprio perché fatti «sul tamburo», sfruttando l'improvvisazione e il guizzo intuitivo. E qui con Lucia Ocone si va sul sicuro visto che le sue imitazioni e i suoi personaggi sono quasi sempre azzeccati, vincenti, imprevedibili perché distanti dai luoghi comuni o dai soliti riferimenti. Insomma, dopo una lunga gavetta non solo televisiva ma pure cinematografica, ha trovato il giusto equilibrio artistico ed è davvero una delle grandi risorse del nostro spettacolo. Max Cervelli, poi. È senza dubbio uno degli alfieri di Radio2 e il suo pungente aplomb è immediatamente riconoscibile. Oltretutto, mostra qui e là di avere una cultura musicale approfondita e trasversale come pochi altri speaker.

In poche parole garantisce la giusta dose di «radiofonicità» in grado di calibrare le divertenti e libere scavallate ironiche di Ocone. E io sono curiosissimo di ascoltarli (Rai Radio2 è al canale 202 del Digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound in streaming e on demand, oltre a tutti i social del canale sugli account di @rairadio2).