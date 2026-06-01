Deejay come una famiglia

Ritorna quello che è il manifesto più autentico dello spirito di Radio Deejay: creare una famiglia. Dal 5 al 7 giugno Party Like a Deejay raccoglierà (gratuitamente) al Parco Sempione e all'Arco della Pace di Milano non soltanto una gigantesca passerella di artisti ma anche una bella collezione di iniziative, attività, idee che rientrano perfettamente in quello che da decenni rappresenta lo spirito di uno dei network più seguiti e ascoltati in Italia. Qualche esempio. Il 6 giugno all'Arco della Pace si esibiranno i protagonisti delle classifiche, da Annalisa a Ditonellapiaga, da Giorgia a J-Ax, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Mentre il 7 arriveranno sia i campioni del rap come Frankie Hi-Nrg Mc, Emis Killa, Neffa e Sottotono che simboli della musica d'autore come Alberto Fortis, Bluvertigo e Dimartino. Ma non c'è solo questo. Se tutto inizia con 50 Linetti, il one man show di Linus (foto) che festeggia i suoi 50 anni di radio, il Parco Sempione sarà punteggiato di curiose aree tematiche come l'Area Giochi Senza Wi-Fi oppure la Virtual Zone realizzata con il contributo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

In sostanza non saranno due giorni (solo) di autocelebrazioni ma soprattutto di incontri, di scambi di idee, di rituali consolidati e di presentazioni di nuovi talenti. Nel mare magnum della radiofonia, questi sono gli appuntamenti che ne delineano che fanno la differenza.