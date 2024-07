Deejay "on stage" a Riccione

Ascolta ora 00:00 00:00

L'appuntamento è ormai fisso ma ogni anno il format diventa sempre più ricercato. In sostanza Riccione per un mese intero (agosto) diventa il palcoscenico di una radio e di tutto il meglio del pop. La radio è quella One Nation, ossia Deejay, la più brava nel creare «gruppo» e «famiglia». Dal 7 al 24 agosto passeranno a esibirsi, tra gli altri, Alessandra Amoroso, Clara, Alfa, Coma Cose, Francesco Gabbani, Santi Francesi, Tananai, Gaia, Sarah e Petit. Accanto a loro ci saranno anche i partecipanti del contest «Riccione On Stage» che da dieci anni cerca nuovi talenti e ne ha trovato anche qualcuno di rilevante come Fiat 131 o i Santi Francesi. Insomma è un'occasione in cui la nuova generazione di artisti si incontra con quella che si sta formando, una sorta di condivisione che è molto più importante di quanto si creda. Non a caso, Radio Deejay trasforma sempre le settimane estive in una specie di brain storming generazionale, offrendo piattaforme di confronto «mirate» per stare insieme, divertirsi ma pure comunicare, missione che è poi il principio fondante di ogni radio.

E questa radio lo fa con lo spirito di Linus che anche i dati di ascolto confermano sempre vincente. In ogni caso, anche la radio «trasmette» dallo studio all'Aquafan con Rudy Zerbi (foto) dalle 10 alle 12 e, dal 5 agosto, con Gianluca Gazzoli dalle 16 alle 18. One nation, one station, one summer.