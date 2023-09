"Dolori insostenibili", Francesca Michielin costretta ad annullare le date del tour

Francesca Michielin costretta ancora a fermarsi a causa dei problemi di salute che la affliggono ormai da mesi. Proprio a causa di tali problemi, di cui non è stata resa nota la natura, la cantautrice e polistrumentista italiana si è sottoposta a un intervento chirurgico in questi giorni, ma il periodo post-operatorio si sta rivelando più difficile del previsto. I dolori addominali sarebbero tali da impedire all'artista di comparire sul palco.

Per quanto le sue condizioni non destino preoccupazioni, i medici che si stanno occupando di lei le hanno consigliato di riposare e non fare sforzi. Ecco il perché della decisione di annullare le ultime date previste del suo tour.

Il post su Instagram

" Nell'ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di 'imperfezione', di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo ", scrive la Michielin su Instagram, in un lungo messaggio rivolto ai suoi fan. " Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l'ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità ", aggiunge, parlando del suo recente problema di salute.

La scelta di rimandare il tour

Pur specificando che esistono problemi fisici molto più seri del suo, l'artista parla della difficoltà avuta nell'affrontare questo ultimo periodo. Il dolore, aggiunge, è stato affrontato anche grazie alla forza e al sostegno dei fan.

"In questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo, perché non avevo alternative ", spiega. " Ma, anche se a malincuore, l'ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l'unico percorso percorribile per tornare a stare meglio" . L'intervento, precisa la Michielin, è andanto bene, ma, a quanto pare, ha lasciato degli strascichi e i tempi di ripresa potrebbero essere un po' più lunghi. " Negli ultimi dieci giorni, come da 'protocollo', sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio ", racconta.