"Ho un problema di salute". Francesca Michielin rinvia i concerti

Problemi di salute per Francesca Michielin. L'artista ha annunciato di doversi prendere una pausa dal tour estivo per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, che la terrà lontano dai palchi per almeno venti giorni. L'annuncio a sorpresa è arrivato attraverso l'account ufficiale Instagram, dove la cantante è sempre molto attiva. " Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto, ma sono costretta ad annullare due date ", ha scritto sulla sua pagina social Francesca Michielin, annunciando ai fan lo stop inatteso a causa di problemi di salute, dei quali la cantante non ha voluto fornire dettagli.

Nel video condiviso sul web, la Michielin ha parlato del particolare momento che sta vivendo, cercando di non allarmare i fan: " Per stare meglio al più presto devo fare un intervento. L'ospedale mi ha programmato l'operazione tra pochi giorni e dopo questa dovrò stare un po' a riposo. Quindi spero capiate ". La cantante è attualmente in giro per l'Italia con il suo tour "L'Estate dei cani sciolti", cominciato lo scorso 9 luglio da Campomarino, ma dovrà sospendere le date del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Confermata invece, al momento, il live dell'8 agosto ad Alcamo, che sarà l'ultimo prima del ricovero in ospedale.

X Factor e il tour, cosa cambia