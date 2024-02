"È il mio ultimo Sanremo". L'annuncio a sorpresa di Loredana Bertè

"Stavolta sogno in grande, è il mio ultimo Sanremo". Le parole di Loredana Bertè sono risuonante nella sala stampa del festival di Sanremo come un boato. L'annuncio ha colto di sorpresa un po' tutti. A trentotto anni di distanza dalla sua prima volta al teatro Ariston, la cantante ha fatto sapere che questo sarà il suo ultimo Sanremo, almeno in gara. Per questo il sogno è grande: "Vittoria finale o premio della critica? Stavolta sogno in grande, è il mio ultimo Sanremo, non come Amadeus".

Le parole della Bertè in sala stampa

L'annuncio è arrivato poco fa in sala stampa a Sanremo, dove Loredana Bertè è arrivata a sorpresa con l'intento di ringraziare i giornalisti, che hanno votato lei e la sua canzone, consentendole di conquistare il primo posto della classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2024. Tra gli applausi, le strette di mano e i "grazie", la Bertè ha confessato: "Non sono abituata a questi primi posti stupendi e fantastici. La mia confort zone è stare tra gli ultimi. All'annuncio di Amadeus ero già sdraiata a letto, sennò sarei svenuta". Poi ha scherzato: "Avrei voluto farmi una pasta gigante. Vi voglio bene, per me è un vero onore. Votate per me, io vorrei andare a Stoccolma, dove vive il mio ex marito, così mi prendo una bella rivincita".

Il gradimento e le classifiche

Per il momento il suo pezzo "Pazza" ha convinto gli addetti ai lavori e il pubblico in sala all'Ariston ma non i telespettatori, che le hanno preferito artisti come Geolier e Irama, new entry della classifica provvisoria della seconda serata. Ma i giochi sono ancora apertissimi e in palio ci sono i voti delle serate di venerdì e sabato, che andranno a sommarsi a quelli già ricevuti. La suggestione di portare a casa una vittoria, dunque, ci sta tutta e lei ha già le idee chiare sul momento della consegna del Leone di Sanremo. "A chi dedicherei la mia vittoria? A Mimì", ha replicato senza esitazioni Bertè, ricordando la sorella Mia Martini.

I dodici Festival della Bertè

Nelle sue dodici partecipazioni al festival della canzone italiana - dal primo nel 1986 con il brano "re" fino a oggi con "Pazza" - Loredana Bertè non è mai salita sul podio ma ha ottenuto il suo miglior piazzamento (quarto posto) nel 2012 e poi nel 2019. In questi quasi quattro decenni la cantante ha collezionato, però, un premio sala stampa, un premio alla carriera, un premio pubblico dell'Ariston e persino una squalifica, nel 2008, quando il suo brano in concorso "Musica e parole", fu escluso per plagio.