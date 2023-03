"Ecco cosa farò l'anno prossimo". La rivelazione di Morandi su Sanremo

Gianni Morandi è stato uno dei grandi protagonisti di Sanremo 2023. L’artista bolognese è stato chiamato da Amadeus come co-conduttore, proposta accettata con grande entusiasmo. E il risultato è stato a dir poco positivo, considerando il responso di critica e pubblico. Un rapporto molto stretto quello tra il settantottenne e la kermesse canora: sette volte in gara, con la vittoria nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, e tre edizioni come presentatore. Ma tornerà anche nel 2024? A rispondere a questa domanda è lo stesso Morandi.

Le parole su Sanremo 2024

Il cantante è intervenuto in conferenza stampa per presentare il suo album “Evviva!” in uscità venerdì e del tour “Go Gianni Go! – Morandi nei palasport”. Come anticipato, non è mancata una domanda sulla prossima edizione di Sanremo: “Condurre al fianco di Amadeus anche nel 2024? Direi che è andata talmente bene che ripetersi è difficile. Penso che Amadeus non ci pensi proprio a una cosa del genere. Potrebbe essere un'ipotesi che vada in gara, è più facile quello”. Un’apertura significativa, che potrebbe evolversi nel corso dei prossimi mesi. Non è mancata una battuta: “Ma ci sono andato anche l’anno scorso, alla fine diranno: ‘Che due maroni’” . Nel 2022, infatti, ha partecipato in veste di concorrente presentando il brano “Apri tutte le porte”. Scritta da Jovanotti, la canzone ha conquistato il terzo posto nella classifica finale di è aggiudicata anche il premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala stampa. Morandi, inoltre, ha vinto la serata delle cover con un medley cantato in coppia con lo stesso Cherubini.

