Le lacrime e il dito al cielo: Morandi si commuove per l'omaggio a Dalla

Ha chiuso gli occhi e puntato il dito al cielo. Lassù, a salutare l'amico di una vita Lucio Dalla. Così Gianni Morandi ha omaggiato il cantautore, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni, alla fine di un medley intenso e commovente.

La serata finale del festival di Sanremo si è aperta con l'omaggio a Lucio Dalla, morto nel 2012, e a farlo è stato Gianni Morandi che, imbracciata la sua amata chitarra, ha intonato "Piazza Grande" tra il pubblico seduto nella platea del teatro Ariston. Tornato al centro del palco, il cantautore bolognese ha poi cantato "Futura" e per farlo, da grande professionista, ha scelto di togliersi gli auricolari per sentire meglio la sua voce, regalando al pubblico un'interpretazione toccante e profonda in grado di commuovere tutti. Persino lui.

Sulle note di "Caruso", brano che Dalla pubblicò nel 1986, Gianni Morandi ha infatti ceduto all'emozione, commuovendosi al ricordo dell'amico scomparso. E intonando "è una catena ormai, che scioglie il sangue dint' 'e 'vvene sai" ha chiuso gli occhi e ha puntato il dito al cielo per dedicare a Lucio quel momento toccante. Poi Gianni Morandi si è girato e mentre in sala il pubblico si alzava in piedi per una standing ovation, lui si lasciava sfuggire qualche lacrima e sui social il cantautore è stato osannato: " Gianni Morandi padre della musica Italiana", "L’atto d’amore di un amico verso un genio assoluto", "Pensando al bellissimo momento che ci ha regalato questa sera Gianni Morandi ".

L'omaggio a Lucio Dalla era in programma nella serata delle cover, ma i ritardi e i molti ospiti in scaletta hanno costretto Amadeus e l'organizzazione a posticipare il tutto. L'apertura della finalissima di Sanremo 2023 è sembrato il momento perfetto per rendere omaggio a uno degli interpreti più rappresentativi della storia della musica italiana. E fa strano pensare che l'ultima apparizione di Dalla in televisione risalga proprio all'edizione del Festival, la 62esima, condotta da Gianni Morandi che oggi, a distanza di anni, lo ha ricordato con trasporto.

Pensando al bellissimo momento che ci ha regalato questa sera Gianni Morandi, lui è stato fondamentale per questo festival #Sanremo2023 — Mario (@Mariolino_22) February 11, 2023