Elisa e Cremonini fanno boom

Cesare Cremonini ed Elisa, basta un attimo. Una delle novità dei nuovi ascolti radiofonici è la possibilità, attraverso il sito www.earone.com, di conoscere quanti siano approssimativamente gli ascoltatori di ogni singolo brano. E il dato relativo a Nonostante tutto di Cesare Cremonini con Elisa stupisce molto. Perché stupisce? Perché è uscito venerdì 11 aprile e, dopo due giorni, ha avuto quasi 32 milioni di ascolti in radio. Attenzione, non sono 32 milioni di ascoltatori (c'è chi lo ha ascoltato più volte nel corso dello stesso periodo) ma è un dato impressionante che sottolinea la velocità con cui le centinaia di radio e network monitorati da Earone abbiano accolto uno dei brani finora più belli dell'anno. Parliamoci chiaro: Nonostante tutto batte le altre uscite della settimana per complessità e costruzione melodica perché la coppia Cremonini Elisa si è spinta ancora più in là (e più in alto) rispetto ad Aurore boreali interpretato nell'ultimo disco del cantautore, Alaska baby.

In quel «nonostante tutto», che Elisa ripete quasi come un mantra per tutto il tempo, c'è uno dei segreti del pop perché tanti brani nascono da momenti di sofferenza o tormento eppure, manco fosse una catarsi, comunicano positività o gioia. «Nonostante tutto la musica porta il sorriso». Insomma, questa canzone è un picco cantautorale che brilla. E per forza convince anche le radio.