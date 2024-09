Ema Social Club, la scommessa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cambio giusto al momento giusto. Senza dubbio Radio 2 Social Club di Luca Barbarossa e Andrea Perroni è diventato nel tempo uno dei programmi «cult» della radio in generale, uno dei pochi capaci di cercare e trattare la musica con il rispetto e la competenza che merita: interviste, jam session, cultura, ironia. Oggi parte la sedicesima stagione con un cambio importante: via Andrea Perroni, arriva una Ema Stokholma (nella foto) sempre più lanciata. Non è una sfida da poco. Si incontrano due generazioni, due mondi, due visioni musicali distinte e talvolta (si presume) distanti e chissà che cosa accadrà (Radio 2 da lunedì a venerdì, dalle 10,30 alle 12). Ema si «boomerizzerà»? Oppure Barbarossa, classe 1961, si trasformerà in finto «ggiovane»? Difficile. Intanto di sicuro è una delle scommesse più belle di questa stagione e, come tale, molto rischiosa. Ma nel nuovo Social Club è molto probabile che nasca una radiocoppia agile e imprevedibile. Ce n'è bisogno in una fase, come questa, anagraficamente confusa per la radiofonia.

In ogni caso, resta Frances Alina Ascione, una interprete di qualità vocali forse persino

trascurate. E al mitragliante Saverio Raimondo si aggiungono Giulia Vecchio e Carlo Amleto, che interagiranno con gli ospiti. Un cast più da «late show» che da «morning show», e questo è forse l'elisir di gioventù del Social Club.