Eurovision, pro Pal creano il caos a Basilea: 3 poliziotti feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Eurovision è terminato ma non si è spenta la polemica sulla kermesse canora che ha visto trionfare l'austriaco JJ davanti all'israeliana Yuval Raphael. Ci sono stati importanti disordini a Basilea durante la serata, quando diverse centinaia di manifestati, circa 800, si sono radunati fuori dalla St Jakobshalle arena per tentare un'irruzione di protesta contro la rappresentante dello Stato di Israele. Il dispiegamento di polizia ha impedito che i manifestanti pro Pal potessero entrare ma i momenti di tensione sono stati numerosi. Alcuni di loro, come spesso si è visto anche in Italia, erano a volto coperto: indossavano kefieh e sciarpe, oltre che caschi per proteggersi da eventuali cariche di polizia.

Gli scontri sono stati aspri, i pro Pal erano evidentemente attrezzati per compiere un'irruzione di grandi dimensioni e avevano con sé petardi di ampia portata, che sono stati scagliati contro la polizia. Il bilancio finale riferito dalle autorità svizzere parla di 3 agenti che sono rimasti feriti in modo serio e che hanno dovuto ricorrere al ricovero in ospedale. Un manifestante, invece, è stato curato sul posto. " Durante il controllo, sconosciuti hanno lanciato petardi contro le forze di intervento, causando il ferimento di tre poliziotti, che sono stati trasportati in ospedale con sospetto trauma acustico ", si legge in un comunicato diffuso sui media svizzeri.

Tutto è iniziato nel centro di Basilea, dove si era riunito un gruppo di proPal per manifestare contro la presenza della cantante israeliana. Poco dopo le 19, un gruppo si è staccato e si è diretto verso la zona dove sorge l'arena che ha ospitato l'evento. Soo stati fermati dagli agenti in tenuta antisommossa ma dopo alcune deviazioni sono riusciti ad avvicinarsi all'arena. " Dopo che i manifestanti avevano tentato di sfondare il cordone di polizia, la polizia ha dovuto impiegare mezzi collettivi ", si legge ancora nel comunicato, spiegando l'utilizzo degli idranti. Tra la Mörsbergerstrasse e la Hammerstrasse, la polizia ha poi bloccato i restanti circa 500 manifestanti. Sono stati effettuati 400 controlli sui manifestanti ed è durante il controllo che sono stati esplosi i petardi.

Altri pro Pal, invece, sono riusciti a entrare nell'arena e hanno provato a entrare in azione durante l'esibzione di Yuval Raphael: si tratta di tre manifestanti che hanno tentato di salire sul palco con sacchetti di vernice rossa. Sono stati fermati dopo aver superato le barriere, uno di loro ha tentato in extremis di lanciare un sacchetto, che ha però colpito un membro della troupe, fortunatamente senza gravi conseguenze. La polizia di Basilea ha confermato di aver preso in consegna i manifestanti, successivamente rilasciati. La decisione di sporgere denuncia spetta agli organizzatori dell'evento.

evitare scontri con i manifestanti e di mantenere gli identificatori israeliani di basso profilo negli spazi pubblici

Nella giornata di ieri il Consiglio di sicurezza di Israele ha invitato i suoi cittadini "".