Eurovision, le quotazioni: chi vince l'edizione 2026

Mentre tutto è ormai pronto per il via ufficiale alla 70a edizione dell'Eurovision Song Contest, online si comincia a scommettere seriamente su chi potrebbe essere l'artista che verrà incoronato quest'anno nella cornice della Wiener Stadthalle. Alla finale del 16 maggio partecipano automaticamente Italia, Francia, Germania e Regno Unito, che fanno parte delle cosiddette Big 5, da cui manca la Spagna, che quest'anno ha deciso di boicottare e disertare la competizione canora a causa della presenza di Israele. Alla finalissima accede di diritto anche la nazione ospitante, vale a dire l'Austria, grazie alla vittoria ottenuta lo scorso anno dal cantante JJ e dalla sua Wasted Love.

La nazione favorita a vincere l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest è la Finlandia, con la quota attualmente a 2.50. Ad esibirsi saranno la violinista Linda Lampienus e il cantante Peter Parkkonen, il duo che canterà Liekinheitin che significa "lanciafiamme". In un primo momento la Finlandia era seguita poi da Grecia, altra favorita, e dalla Danimarca, in un testa a testa che potrebbe forse svelare il podio definitivo. Per la Grecia salirà sul palco l'artista Akylas con il suo brano Ferto, mentre la Danimarca sarà rappresentata da Søren Torpegaard Lund con il brano Før vi går hjem. Tuttavia, la situazione è cambiata dopo le prove ufficiali alla Wiener Stadthalle. Sal Da Vinci, che sembrava essere scivolato in basso nelle preferenze, è salito al secondo posto delle quote Eurobet con 5.00, mentre Grecia e Danimarca scendono a 9.00 e 7.00. Sebbene la stampa internazionale ha accolto l'esibizione di Sal Da Vinci con sentimenti contrastanti, l'affetto del pubblico ha fatto salire le possibilità di vittoria al 18%.

Dopo le prove è salita moltissimo la quota di Noam Bettam, artista rappresentante di Israele che sale da quota 21.00 a quota 11.00, raggiungendo così l'Australia che ha perso terreno, scivolando da 7.50 a 11.00. Migliora anche la Francia che, con Regarde! di Monroe, raggiunge la Danimarca.

La classifica delle quote dopo le prove

Con queste nuove quote, la classifica di possibili vincitori secondi i bookmaker è così distribuita:

Finlandia

Italia

Danimarca

Francia

Grecia

Australia

Israele

Svezia

Germania

Serbia

Questo per quanto riguarda le quote italiane. Se si guardano anche le quote estere le cose cambiano leggermente. Se la Finlandia continua ad essere la favorita un po' per chiunque, con una percentuale di vittoria che si attesa intorno al 40%, le quotazioni di Sal Da Vinci restano sfavorevoli e la sua vittoria è attesta intorno al 2.9% di possibilità.

Va ricordato, però, che le quote sono in continuo mutamento per fattori spesso esterni anche alla semplice esibizione e proprio in questi giorni caldissimi di pre-apertura tutto potrebbe cambiare ancora. Intanto l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest è per domani, 12 maggio, con il collegamento in