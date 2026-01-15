FantaSanremo, partono le iscrizioni: il regolamento del gioco e l'importante novità

Apre i battenti anche quest'anno il FantaSanremo, gioco collegato al celebre Festival della canzone italiana nato "offline" nelle Marche su iniziativa di un gruppo di amici nel 2020 ma partito in modo ufficiale nella sua forma attuale solo nel 2021.

Le regole per allestire il proprio team di cantanti e puntare alla vittoria finale sono rimaste pressoché invariate, a parte l'importante novità dell'edizione 2026 che prevede per tutti la possibilità di apportare delle modifiche anche in corso di svolgimento: per la precisione, si potrà rimaneggiare la propria squadra durante la "serata cover" di venerdì 27 febbraio e in occasione della "finale" di sabato 28, tenendo sempre presente che con la variabile dei Bonus e dei Malus si potrà letteralmente ribaltare la situazione nel bene o nel male. Ma cosa bisogna fare per partecipare al gioco?

FantaSanremo, come partecipare

Innanzitutto occorre scaricare l'applicazione per smartphone su Play Store o su App Store, oppure procedere con l'iscrizione attraverso il portale "fantasanremo.com". Si avrà a disposizione un budget di 100 Baudi (come i fantamilioni nel fantacalcio) per poter allestire un roster competitivo composto da 7 cantanti: nel team ci sarà spazio, come sempre, per 5 titolari con un Capitano e 2 riserve. Il partecipante potrà scegliere se unirsi al concorso generale oppure se, come fa la maggior parte degli utenti, gareggiare in "campionati" privati: ciascuno potrà creare un massimo di 5 squadre diverse e prendere parte a non più di 25 leghe. Tutto invariato nel regolamento, dunque, a parte la possibilità di mettere mano al team nelle serate del 27 e del 28 febbraio, con grande attenzione ai Bonus e ai Malus.

I cantanti che costano più Baudi sono come sempre i Big, considerati tali sia per i loro trascorsi che per la capacità di produrre Bonus durante tutta la durata del Festival di Sanremo. Si parte in alto con la coppia Fedez/Masini da 17 Baudi e subito dietro con Ermal Meta, Arisa e Dargen D’Amico (16 Baudi): quest'ultimo in particolare fa gola per la capacità di creare situazioni sul palco in grado di generare punti con la sua propensione a mettersi in mostra. Troviamo poi Michele Bravi, Malika Ayane, Luchè e la coppia LDA & Aka7even a 15 Baudi, mentre a quota 13, la più bassa, ecco Patty Pravo, Raf e Francesco Renga tra i Big e ad esempio Tredici Pietro, Sayf e Chiello tra i giovani.

Ovviamente puntare ad artisti in grado di generare Bonus è la tattica migliore, ma si tratta solo di una scommessa e non di un elemento che si può prevedere prima che i diretti interessati si esibiscano: ad essere premiate sono uscite inusuali, come siparietti, parole pronunciate, gesti o accessori esibiti sul palco.

Il Bonus dedicato a Beppe Vessicchio

Nell'edizione 2026 sarà introdotto anche un, e ci sarà spazio per gli altri ideati dagli sponsor del programma, gli Extra e quelli giornalieri a sorpresa.