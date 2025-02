La fantasia morta di "Espresso macchiato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Poco meno di anno fa usciva il singolo Espresso, della cantante statunitense Sabrina Carpenter, fra i maggiori successi musicali del 2024, tutto giocato sulla metafora della celebre tipologia di caffè italiano, conosciuta in ogni angolo di mondo e ugualmente protagonista di un'altra canzone, pubblicata lo scorso dicembre e anch'essa estera, anch'essa ipersimbolizzata: parliamo di Espresso macchiato dell'estone Tommy Cash, che all'apparenza utilizza il riferimento alla bevanda solo per sbeffeggiare gli stereotipi italiani; operazione che molti reputano offensiva, visto che senza troppi scrupoli rielabora anche i peggiori immaginari, incluso quelli mafiosi (che sono tutto, come ben sappiamo, tranne che banali luoghi comuni).

Non mi pare ad ogni modo questo il dato peggiore, non è la derisione il grosso del problema associabile ad Espresso macchiato, hit che concorrerà al contest dell'Eurovision e che è già responsabile di aver scatenato una polemica dopo l'altra. A mio avviso il male vero è precedente, è ancora più a monte, ossia in una precisa, oculatissima quanto feroce scelta di marketing, che già doveva prevedere il vespaio, che immaginava certamente la zuffa attuale: ovviamente oro colato per Tommy Cash, a cui una simile esposizione non più solo italiana o estone ma internazionale in termini prettamente commerciali gioverà senz'altro. E se da un lato c'è che si compiacerà per un simile risultato, dall'altro c'è chi sarà tristissimo, e io sono tra questi: non tuttavia per la scelta di glorificare una sfilza di cliché, non col pensiero di un Paese che è stato schernito, poiché, ripeto, non mi pare questa la stortura principale.

Mi addolora infinitamente di più constatare che Tommy Cash non abbia maneggiato per nulla la propria immaginazione, che non sia ricorso a un'affabulazione vera, che non abbia scommesso sulla creatività.

La storia dell'arte, e quindi anche della musica, è stracolma di opere giudicate immorali ma che pure hanno lasciato un segno, contributi tuttora memorabili, infinitamente grandi e soprattutto frutto di un ingegno reale. Espresso macchiato invece non è che piccolezza, minutaglia d'idee, assenza d'invenzione. Non è che fantasia morta.