Fausto Lama: il racconto dell’addio ai Coma Cose e l’inizio di una nuova fase da solista

Dopo anni di carriera condivisa e una storia d’amore molto seguita, Fausto Zanardelli, conosciuto sul palco come Fausto Lama, ha raccontato la fine del progetto musicale Coma Cose e del suo rapporto con Francesca Mesiano (in arte California). La decisione, annunciata ufficialmente nell’ottobre 2025 dai social del duo, ha segnato la conclusione non solo di una relazione privata, ma anche di un sodalizio artistico che per dieci anni ha lasciato una traccia profonda nella scena indie pop italiana.

Ora Fausto guarda avanti con il suo primo singolo da artista solista, A tanto così, brano che riflette sulla sua esperienza personale e professionale e segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Il nuovo singolo

Nel suo nuovo pezzo A tanto così, Fausto esplora sentimenti e ricordi con franchezza, rifacendosi alla propria storia con Francesca. Nel testo il protagonista parla di una ragazza " che scintilla ma che è andata a scuola di calci nel cuore ", un’immagine potente che rimanda alla complessità del rapporto vissuto. Fausto stesso non nega la connessione tra brano e vissuto personale: " Certo che è lei, mi sento un cantautore e quindi parlo del mio vissuto. Lasciare quel tema in sospeso sarebbe stato una sconfitta da autore ".

Il singolo, pubblicato nei primi giorni del 2026, non è solo una traccia, ma un manifesto di emancipazione artistica, con questo Fausto si presenta al pubblico con una voce propria, distinta dal duo che lo ha reso celebre.

Il racconto della rottura

Fausto ha raccontato l’epilogo del loro rapporto in una lunga intervista, sottolineando quanto sia stato “ pericoloso ” unire sentimenti profondi e lavoro creativo. " Mischiare amore e musica è pericolosissimo ", ha detto, spiegando come l’intreccio tra vita privata e progetto artistico abbia finito per consumare entrambi. Secondo lui, a un certo punto quei due mondi si sono fusi al punto da non capire più " di cosa si fosse innamorato ", della persona o della loro immagine pubblica.

L’esaurimento creativo e personale ha portato alla cancellazione di alcuni show nei palazzetti che erano stati programmati proprio come celebrazione del loro sodalizio. " Quei due concerti erano stati decisi come festa di chiusura del progetto, quando ancora c’era serenità fra di noi ", ha ricordato Fausto, ammettendo che l’energia e la voglia di costruire un racconto insieme sono venute meno.

Il burnout di una coppia artistica

Fausto ha descritto la loro esperienza come una sorta di “ bellissima gabbia ”, dove amore, carriera e pubblico si intrecciavano fino a diventare insostenibili. " Se hai dei problemi sul lavoro, finisce che la sera a casa ne parli ancora ", ha spiegato, raccontando come questa continuità non gli abbia lasciato spazio per respirare, riflettere o ritrovare sé stesso. Una dinamica che, secondo lui, ha generato burnout e confusione nell’identità individuale tanto quanto artistica.

La fine dell’amore e della musica condivisa

La storia sentimentale tra Fausto e Francesca è terminata poco dopo il matrimonio celebrato nell’ottobre 2024, a circa sette mesi dal fatidico “sì”. In un’intervista, Fausto ha ricordato quei mesi come " tosti ", ma non privi di significato, sottolineando come la decisione di separarsi sia stata ponderata e maturata nel tempo. " La narrativa era che io fossi stato lasciato, ma per quanto io soffrissi, è stata la cronaca di una morte annunciata ", ha raccontato, evidenziando la gradualità della rottura piuttosto che un colpo di scena improvviso.

Il futuro dei Coma Cose

Nonostante la fine della relazione personale e artistica, Fausto ribadisce che tra lui e Francesca resta amicizia e rispetto. Ha spiegato che i Coma Cose “ esistono con me e Francesca ” e che il progetto potrebbe in futuro tornare, ma solo se entrambi si saranno riappropriati delle proprie identità, sia musicali che sociali. " Senza uno sarebbe un karaoke ", ha detto, sottolineando quanto il contributo di ciascuno fosse fondamentale per l’altro.

La vita da solista

Fausto ha anche raccontato piccoli dettagli della sua vita post-separazione, scherza sulle spese del divorzio, riflette sulla solitudine scelta e parla di una nuova routine che include anche momenti di torpore, isolamenti e piaceri semplici come ascoltare i Beatles al mattino. Questa fase, seppur diversa da quella passata, gli sta permettendo di riscoprire parti della propria identità artistica e personale che durante il periodo dei Coma Cose erano state messe in secondo piano.

Un addio necessario e un nuovo inizio

La fine di una delle coppie più iconiche della scena musicale italiana contemporanea segna la fine di un capitolo intenso di vita e di musica. Fausto Lama, con A tanto così, non lascia soltanto i fan con un singolo, ma con una riflessione profonda su amore, lavoro e creatività.

La sua è una testimonianza di come le relazioni, soprattutto quelle che intrecciano affetto e arte, possanoe richiedere nuovi inizi, anche quando continuano a essere rispettose l’una dell’altra.