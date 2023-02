"I Depeche Mode saranno ospiti a Sanremo". L'annuncio di Amadeus

Per la quarta volta in carriera, la prima senza Andy Fletcher (morto lo scorso maggio), i Depeche Mode calcheranno il palco del teatro Ariston. La band britannica, oggi duo, sarà ospite del 73esimo festival di Sanremo nella serata finale dell'11 febbraio.

L'annuncio è stato fatto dal direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, che al Tg1 ha dichiarato: " Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco ".

Non è la prima volta che i Depeche Mode partecipano alla kermesse canora sanremese. L'ultima volta che Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher avevano partecipato al Festival era il 1990 e al grande pubblico presentarono "Enjoy the Silence", diventato poi uno dei brani più celebri e rappresentativi del gruppo britannico. Prima di allora erano stati ospiti nel 1986 per promuovere l'album "Black Celebration" e nel 1989, quando si esibirono sulle note di "Everything Counts". Dopo trentatré anni di assenza, il gruppo torna a Sanremo ma senza uno dei suoi componenti, il tastierista Andy Fletcher, scomparso a 60 anni il 26 maggio scorso.

Al Festival i Depeche Mode presenteranno il loro ultimo progetto discografico, "Memento Mori", il quindicesimo album registrato in studio, ma il primo dopo la morte di Fletcher, che ha comunque lavorato al disco dal 2020. L'uscita è prevista tra un mese e a partire dalla primavera Dave Gahan e Martin Gore torneranno in tour - dopo cinque anni di stop - e si esibiranno anche in Italia con tre date quasi sold out: il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio al dall'Ara a Bologna. Sul palco dell'Ariston i Depeche Mode potrebbero presentare il primo singolo estratto dal nuovo album o portare un medley dei loro brani di maggiore successo.