Morto Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode

È morto Andy Fletcher, tastierista e cofondatore della band rock alternativa britannica Depeche Mode. " Siamo scioccati e pieni di immensa tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e membro della band ", hanno scritto i Depeche Mode. La band si è formata nel 1980 a Basildon, non distante da Londra. " Fletch aveva un vero cuore d'oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta di birra fredda. I nostri cuori sono con la famiglia e chiediamo di rispettare la privacy dei familiari in questo momento difficile" , ha aggiunto il gruppo.

I Depeche Mode hanno venduto oltre 100milioni di dischi in tutto il mondo. La formazione iniziale della band era composta da il tastierista e cantautore Vince Clarke, il tastierista, cantante e cantautore Martin Gore, il tastierista Andy Fletcher e il cantante e cantautore Dave Gahan. Fletcher inizialmente entrò nel gruppo come suonatore di basso ma cambiò rapidamente strumento, passando alle tastiere e ai sintetizzatori. Vince Clarke lasciò la band alla fine del 1981 e fu sostituito due anni dopo da Alan Wilder. Nel frattempo, Andy Fletcher è diventato manager, collante e portavoce della band, Fletcher è stato inserito nella rock and roll hall of fame insieme agli altri membri dei Depeche Mode nel 2020.

L'ultima volta che i Depeche Mode sono stati in Italia era il 2017 con il Global Spirit Tour, che seguì alla pubblicazione di "Spirit", 14/o album del gruppo, tra new wave elettronica, synth pop e techno-pop e inflessioni più cupe, industrial e electro. Andy Fletcher era un grande appassionato di scacchi, nel corso degli anni Fletcher ha avuto anche una carriera da solista come dj. Infatti, quando non era impegnato in tour con i Depeche Mode, amava esibirsi come dj, non disdegnando piccoli locali. Era sposato con la fidanzata di una vita, Gráinne Mullan, lascia due figli, Meghan e Joe.