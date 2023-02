Il politicamente scorretto sbarca all'Ariston: Angelo Duro sarà a Sanremo

Arrogante, scontroso, a tratti fastidioso e cinico. Angelo Duro è pronto a calcare il palco più importante, quello del teatro Ariston. Il comico palermitano sarà ospite al festival di Sanremo mercoledì 8 febbraio e l'annuncio della sua partecipazione è arrivato poche ore fa, a sorpresa, durante la diretta mattutina di "VivaRai2!", il programma di Fiorello.

La comicità politicamente scorretta di Angelo Duro si appresta a travolgere tutto e tutti a Sanremo e la Rai sembra pronta a prendersi il rischio di finire al centro delle polemiche. Già, perché il comico siciliano ha fatto della comicità sprezzante e cruda la sua cifra distintiva, ma il pubblico lo ama proprio per questo. Lo testimoniano le date tutte sold out del suo tour conclusosi a dicembre 2022 e i ventotto spettacoli in programma per il nuovo anno per il suo nuovo show "Sono cambiato".

Il siparietto da Fiorello

Amadeus ha annunciato l'ospitata di Angelo Duro nel corso della puntata mattutina del programma di Rosario Fiorello in onda su Rai2. " Sono felice di dire che nella seconda serata c'è un comico giovane, fortissimo e simpaticissimo: Angelo Duro", ha esordito il conduttore in collegamento con Fiore e Biggio. Poi nell'inquadratura è apparso l'artista palermitano, che invece di salutare il pubblico - come gli suggeriva Amadeus - lo ha redarguito : "Ma stai zitto, stai". Scatenando la replica del direttore artistico: "Me lo ricordavo più simpatico ". Una gag in pieno stile Angelo Duro, che Fiorello ha definito " un talento unico ".

Chi è Angelo Duro

Nell'ambiente Angelo Duro è definito uno stand up comedian, un artista che si esibisce in piedi sul palco senza scenografia né oggetti di scena, puntando tutto sul suo monologo. Il pubblico televisivo lo ha già visto a Le Iene (dal 2009 al 2015) e poi, sempre su Italia Uno, con il suo spettacolo "Perché mi stai guardando?" in onda in prima serata nel 2020. Dopo la pandemia il comico è tornato dal vivo in giro per l'Italia con il tour "Da Vivo" tutto sold out. Sui social network, il 40enne ha un nutrito stuolo di fan e follower e in questo 2023 si appresta a tornare nei teatri italiani con ventotto date del suo nuovo spettacolo "Sono Cambiato". All'attivo Angelo Duro ha anche un libro "Il piano B" edito da Mondadori e un secondo romanzo in arrivo. Il pubblico lo apprezza per la sua comicità schietta e cinica e quel suo modo di fare irriverente, che lo porta anche a stare su un palco in silenzio per diversi minuti, ottenendo in cambio applausi e apprezzamenti.