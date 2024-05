È finita tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Tutti gli indizi della separazione

Crescono in America le voci che vorrebbero Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti a divorziare. E se su questa notizia c'è ancora un dubbio, la certezze è invece che i due sono ormai nonostante non ci sia la conferma ufficiale.

La loro storia tra addii e ritorni

La loro intensa e travagliata storia d'amore era iniziata nel 2001 ed aveva fatto impazzire il gossip, ma proprio per l'enorme clamore, la coppia non aveva retto a lungo, separandosi solo dopo tre anni ad un passo dall'altare. Da quel momento in poi tanta acqua è passata sotto i ponti, matrimoni, figli, separazioni fino ad arrivare al 2021 quando i due non soltanto si sono riconciliati, ma hanno deciso che era il momento giusto per riunirsi e poi sposarsi soltanto un anno dopo.

Il nuovo arrivederci

E anche se la loro storia d'amore sembrava uscita da un film di Hollywood, negli ultimi tempi assomiglia più ad un thriller piuttosto che ad una romantica commedia, fatta di liti frequenti e musi lunghi che alla fine hanno portato alla decisione di "lasciarsi perché -secondo alcune fonti - non riescono a far funzionare il matrimonio".

Tutti gli indizi

Mercoledì scorso la coppia è stata vista entrare insieme da uno specialista in terapia di coppia e il sito di gossip In Touch ha confermato che Ben è già andato via di casa, per questo Jennifer negli ultimi tempi è stata vista senza l'onnipresente marito - inseparabili ai tempi d'oro anche per andare in lavanderia - anche sul tappeto rosso del Met Gala, alimentando le voci sul prossimo divorzio.

La coppia si era trasferita nell'enorme villa da 60 milioni di dollari a Beverly Hills, soltanto nel maggio dello scorso anno. La casa con 12 stanze, completa di cinema, enoteca, whisky lounge e un enorme impianto sportivo di 5.000 metri era stata acquistata in contanti perché entrambi la consideravano perfetta come casa di famiglia da condividere insieme ai figli di lui Violet, Seraphina e Samuel, avuti dall'ex attrice Jennifer Garner e quelli di lei, i gemelli Max ed Emme figli di Jennifer Lopez e del cantante Marc Anthony.

Nessun commento sulla vicenda

L'ultima volta che i due sono stati visti insieme a pranzo nel ristorante Cecconi a New York, dove a detta di molti sembrano molto tesi. Così in molti hanno provato durante le tante apparizioni della Lopez in "solitaria", a fare domande sulla separazione a cui lei non ha ovviamente risposto.

Il post di Jennifer

Ma l'indizio che ha acceso di più le voci sul fatto che il loro matrimonio sia al capoline, è un post di Jennifer Lopez sul suo sito Instagram: " Non è possibile costruire una relazione sana con qualcuno a cui mancano integrità e sicurezza emotiva ", ha scritto, e difficile pensare che fosse rivolto ad una persona diversa dal marito, che in passato ha vissuto momenti di grave depressione dovuti all'abuso di alcol.

La fede ancora presente

Nonostante questo però, giovedì scorso quando la Lopez è stata vista entrare in palestra, in molti hanno notato che aveva ancora la fede al dito, e si sa bene che quello è uno dei primi elementi che vengono controllati per capire lo stato di salute di una coppia. Un ultimo tentativo, o un escamotage in attesa che i tempi siano maturi per annunciare il divorzio?