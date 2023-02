È nato un flirt a Sanremo 2023? Cosa c'è tra Salmo e Shari

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte e i gossip sui concorrenti della kermesse musicale non mancano neanche quest’anno. A catturare in particolar modo l'attenzione è la giovanissima Shari. Secondo i siti di gossip più aggiornati, l'artista 21enne, approdata direttamente dalla sezione Giovani del festival, avrebbe un flirt, se non una relazione, con il celebre rapper Salmo (al secolo Maurizio Pisciottu). La voce circola da settimane, per vari motivi.

I due cantanti sono, prima di tutto, legati da uno stretto rapporto lavorativo. Shari fa infatti parte della rosa di artisti dell'etichetta fondata da Salmo, la Lebowski 360° (distribuita da Sony Music Italy) e tra le sue canzoni più famose, oltre al duetto con Benji e Fede, può vantare la collaborazione proprio con il suo produttore sulle note de L'angelo caduto, parte dell'ultimo album del rapper di Olbia, Flop. Salmo la accompagnerà anche sul palco dell'Ariston, figurativamente e non. Il rapper è tra gli autori del brano che Shari presenterà, Egoista, oltre a esserne il produttore. A completare il quadro, Salmo, già ospite speciale della nave da crociera Costa Smeralda attraccata sulla costa sanremese, dalla quale si esibirà in collegamento, duetterà con Shari nella serata delle cover del venerdì, quando canteranno insieme un medley di Zucchero.

Il sospetto, insomma, è che la coppia non sia così affiatata solo dal punto di vista lavorativo. I due, infatti, sono stati visti insieme diverse volte in atteggiamenti "più rilassati". Sono stati proprio i diretti interessati ad aprirci una finestra sulla loro vita privata: secondo quanto abbiamo visto nelle storie di Instagram di Salmo, i due hanno passato le vacanze insieme in almeno due occasioni. L'estate passata si godevano il sole in una spiagga in Sardegna, mentre intorno alla fine dell'anno si trovavano a Dubai, come testimonia un selfie in cui il rapper bacia la guancia di Shari.

Salmo, in ogni caso, non ha né confermato né smentito le voci sulla presunta nuova fiamma. Shari, intervistata da Rolling Stone in merito alla sua partecipazione a Sanremo, si è limitata a dire: "Sul brano insieme a Salmo non posso dire niente, sul resto posso aggiungere che me le faccio scivolare addosso certe notizie. Non devono importarmi, sennò mi farebbero impazzire. Cerco di essere indifferente, come quando mi insultano sui social…".