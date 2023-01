"L'ho inseguita per anni. Poi...". Amadeus e il chiodo fisso per la Ferragni

Il conto alla rovescia per l'inizio festival di Sanremo è incominciato. I cantanti in gara stanno arrivando a Sanremo alla spicciolata e Amadeus è pronto a guidare la kermesse canora fino alla serata finale dell'11 febbraio. Nelle scorse ore, il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e ha svelato quando ha sudato per convincere Chiara Ferragni a partecipare a Sanremo nelle vesti di co-conduttrice.

Amadeus e Gianni Morandi

Quest'anno, diversamente dai precedenti, c'è la curiosità di vederlo alla conduzione al fianco non solo di quattro donne, che si avvicenderanno sul palco nelle cinque serate della kermesse, ma anche con un co-conduttore, Gianni Morandi, che gli farà da spalla. " La conduzione in coppia con Morandi? Amo condividere. Se fossi un calciatore sarei uno che si diverte a mandare in gol i compagni di squadra. Mi piace sempre arricchire lo show, e Morandi è un grande regalo per il pubblico" , ha rivelato Amadeus a Chi.

Le parole su Chiara Ferragni: "Non conosceva il Festival"

L'attenzione è alta su tutti, ma la più attesa alla prova da presentatrice è sicuramente Chiara Ferragni. E su di lei, Amadeus ha fatto una grossa confessione: " Non la conoscevo personalmente, anche se l'ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l'ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: 'Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta ". Insomma, la moglie di Fedez è stato il suo chiodo fisso sin dal suo primo Festival, ma solo oggi può dire di avere realizzato il suo desiderio.