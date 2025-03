La forza social di Radio2

Ascolta ora 00:00 00:00

La relazione tra radio e social è sempre più stretta e decisiva. Anche per questo Primaonline ha pensato a due nuove classifiche relative alle radio più attive sui social, una per i top video e per le interazioni, e l'altra per i singoli contenuti più seguiti (realizzata da Sensemakers). In questo contesto, il Festival di Sanremo è stato dirimente, a conferma di una penetrazione sempre più efficace di Sanremo anche negli interessi della Gen Z. Insomma, a febbraio Radio2 ha realizzato una performance straordinaria arrivando al primo posto delle views (73,2 milioni) e al secondo delle interazioni (5,8 milioni) dietro Rtl 102.5. Ottimi anche i risultati di Rds e di Radio Italia rispettivamente nelle views (55,4 milioni) e nelle interazioni (5,1 milioni). Per tutti si tratta di un deciso salto in alto rispetto al mese di gennaio, quindi toccherà vedere come si riassesteranno gli equilibri una volta passato l'effetto Sanremo.

Di certo, uno dei segnali più importanti della ricerca è che le piattaforme radiofoniche iniziano a ritagliarsi spazi autonomi nell'universo social Dopo essere state spesso un semplice volano degli hashtag, ora sempre più spesso sono motori delle tendenze, ingenerando dibattiti e attirando comunque interesse sui propri palinsesti. Potrebbe essere una importante inversione di tendenza per ridare alle radio quella autonomia editoriale che talvolta i social hanno messo in dubbio.