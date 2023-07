La gaffe di Blanco durante il concerto: cosa è successo a San Siro

" Io sono qui per voi e voi siete qui per me … quindi noi siamo una famiglia. Sotto la pioggia è stato magico in quella notte selvaggia ,grazie ancora a tutti voi spero spero sempre di lasciarvi qualcosa nel cuore ". Così Blanco ha ringraziato gli oltre 40mila fan accorsi per assisterlo nella tappa milanese del suo tour. Pochi giorni fa Blanco si è esibito a San Siro per il suo primo live nel tempio dei grandi della musica come più giovane artista italiano a tenere un concerto solista allo stadio meneghino. Ad applaudirlo c'erano migliaia di giovani e giovanissimi pronti a intonare i pezzi, che Blanco ha proposto sul palco, e ad applaudire i numerosi ospiti che hanno duettato con l'artista da Madame a Lazza, da Marracash a Mahmood. Ed è proprio quando Blanco si stava esibendo con quest'ultimo, che si è reso protagonista di una inattesa gaffe diventata virale sui social network.

Blanco, il concerto allo stadio

Quando Mahmood è arrivato sul palco per cantare "Brividi", la canzone con la quale lui e Blanco hanno vinto il festival di Sanremo nel 2022, la pioggia battente aveva appena dato una tregua al pubblico e ai musicisti. Completamente fradicio, Blanco ha intonato le prime parole del brano per introdurre l'arrivo di Mahmood e dare vita a una performance suggestiva. Centinaia di fan hanno ripreso il duetto con i loro telefonini e i video non hanno mancato di immortalare l'epica gaffe fatta da Blanco a pochi secondi dall'inizio del brano.

Blanco, la gaffe a San Siro