Abbonati
In evidenza
Musica

Gaga si prende anche la radio

Il pezzo è The dead dance, probabilmente non uno dei suoi capolavori ma sicuramente capace di entrare nella memoria dell'ascoltatore non soltanto perché è parte della seconda stagione di Mercoledì

Gaga si prende anche la radio
00:00 00:00

Ha impiegato qualche settimana ma poi, piano piano, Lady Gaga (nella foto) è arrivata finalmente al primo posto dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Il pezzo è The dead dance, probabilmente non uno dei suoi capolavori ma sicuramente capace di entrare nella memoria dell'ascoltatore non soltanto perché è parte della seconda stagione di Mercoledì, la serie di Netflix che si allarga su di un orizzonte di pubblico assai ampio. The Dead dance mostra una Lady Gaga selvaggia e rabbiosamente oscura, una delle tante facce di questa matrioska del pop praticamente imprevedibile (e arriva a Milano tra poco, al Forum il 19 ottobre). In ogni caso, secondo i dati Earone, nella settimana compresa tra il 19 e il 25 settembre, ha avuto 99.442.539 di ascolti in radio, cifra che rende l'idea di quanto profonda sia la diffusione delle canzoni tra gli ascoltatori. E difatti, nonostante tutto, la radio è ancora il mezzo più pop di trasmissione del pop e sicuramente quello più trasversale. Chi l'avrebbe detto dieci anni fa. Dopo Lady Gaga c'è Giorgia con Golpe, che ha debuttato altissima.

A seguire, nella cinquina di testa appaiono Olly e Juli con Questa domenica, la splendida Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni e Be mine di Kamrad. Insomma, una settimana interlocutoria in attesa degli arrivi delle prossime settimane che probabilmente sconvolgeranno la top ten.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica