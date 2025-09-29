Gaga si prende anche la radio

Ha impiegato qualche settimana ma poi, piano piano, Lady Gaga (nella foto) è arrivata finalmente al primo posto dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Il pezzo è The dead dance, probabilmente non uno dei suoi capolavori ma sicuramente capace di entrare nella memoria dell'ascoltatore non soltanto perché è parte della seconda stagione di Mercoledì, la serie di Netflix che si allarga su di un orizzonte di pubblico assai ampio. The Dead dance mostra una Lady Gaga selvaggia e rabbiosamente oscura, una delle tante facce di questa matrioska del pop praticamente imprevedibile (e arriva a Milano tra poco, al Forum il 19 ottobre). In ogni caso, secondo i dati Earone, nella settimana compresa tra il 19 e il 25 settembre, ha avuto 99.442.539 di ascolti in radio, cifra che rende l'idea di quanto profonda sia la diffusione delle canzoni tra gli ascoltatori. E difatti, nonostante tutto, la radio è ancora il mezzo più pop di trasmissione del pop e sicuramente quello più trasversale. Chi l'avrebbe detto dieci anni fa. Dopo Lady Gaga c'è Giorgia con Golpe, che ha debuttato altissima.

A seguire, nella cinquina di testa appaiono Olly e Juli con Questa domenica, la splendida Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni e Be mine di Kamrad. Insomma, una settimana interlocutoria in attesa degli arrivi delle prossime settimane che probabilmente sconvolgeranno la top ten.