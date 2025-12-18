Grave lutto per Rocco Hunt: "La tua storia non finirà qui"

Un momento di profondo dolore per Rocco Hunt, che si trova a fare i conti con la scomparsa del nonno paterno Rocco Pagliarulo, morto all’età di 76 anni dopo una lunga e grave malattia. Una figura fondamentale nella vita del rapper salernitano, che più volte lo aveva indicato come il suo più grande esempio umano e di dedizione al lavoro.

Una vita di lavoro e dignità al mercato di Pastena

Persona semplice, gentile e profondamente legata ai valori del lavoro, Rocco Pagliarulo ha continuato fino all’ultimo, finché le forze glielo hanno permesso, a dare una mano al banco di frutta e verdura del mercato di Pastena, quartiere della zona orientale di Salerno dove è cresciuto anche il nipote, prima del successo e del trasferimento a Milano.

Chi lo conosceva lo descrive come un uomo orgoglioso del percorso del nipote, ma altrettanto fiero della sua umiltà, amava raccontare che “Rocchino” era rimasto un ragazzo semplice, senza mai perdere il contatto con le proprie radici.

Il legame speciale tra nonno e nipote

Rocco Hunt non ha mai nascosto il ruolo fondamentale del nonno nella sua formazione. In più occasioni, durante interviste e apparizioni pubbliche, lo ha indicato come il suo più grande esempio di vita. Lo scorso Primo Maggio, nonostante i problemi di salute, aveva voluto portarlo con sé al Concertone, ricordando il valore che quella giornata aveva sempre avuto per lui e per la sua generazione.

Attraverso i social, il rapper ha raccontato le storie del nonno legate alle battaglie per i diritti dei lavoratori, alla solidarietà e all’importanza dell’unione, insegnamenti che hanno lasciato un segno profondo anche nella sua musica.

Il messaggio commosso sui social

Ad annunciare la scomparsa è stato lo stesso Rocco Hunt con una lunga e toccante dedica pubblicata sui social. Parole cariche di dolore, gratitudine e amore, nelle quali il cantante ha ricordato le mani del nonno segnate dalla fatica, la sua presenza costante, i consigli, l’orgoglio mostrato durante i concerti e ogni volta che lo vedeva in televisione.

Un messaggio intimo, accompagnato da scatti di famiglia, in cui il rapper ha sottolineato di averlo tenuto per mano fino all’ultimo istante, promettendogli di continuare a onorare la sua storia e i valori che gli ha trasmesso, anche per il futuro del piccolo Gio Gio’, suo bisnipote.

I funerali a Salerno

Le esequie di Rocco Pagliarulo si terranno giovedì 18 dicembre alle ore 15.