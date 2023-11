Green Day, il concerto a giugno 2024 a Milano: quando acquistare i biglietti

Sono i Green Day i primi prestigiosi nomi degli I-Days di Milano nel 2024 e nonostante manchino ancora un po' di mesi, la notizia ha già mandato in visibilio i fans e tutti gli appassionati del punk rock di cui la band è diventata simbolo. Il concerto si terrà all'Ippodromo La Maura il 16 giugno 2024 e sul palco il gruppo festeggerà anche un evento molto importante, i 30 anni dall'uscita dell'album Dookie, vincitore nel 1995 del Grammy Award come Best Alternative Album.

L'evento

Quello di Milano sarà l'unico evento italiano, quindi imperdibile, dei Green Day impegnati nel The saviors Eu/Uk tour, durante il quale, oltre al nuovo album Saviors, daranno vita sul palco ai due album di maggior successo: Dookie e American idiot, disco uscito nel 2004 che si è aggiudicato nel 2005 il Grammy Award come Best Rock Album, e che con i suoi 20 anni dall'uscita rappresenta un altro importante traguardo del gruppo.

La band era già salita sul palco degli degli I-Days il primo luglio 2023 come apertura dei Black Keyes e di Liam Gallagher questa sarà quindi un'occasione unica per vedere la loro intera performance che si annuncia davvero spettacolare. La band ha rilasciato qualche giorno fa un nuovo singolo: The American Dream Is Killing Me che anticipa, come detto, il nuovo lavoro di inediti Saviors in arrivo il 19 gennaio 2024. Come opening act del concerto ci saranno i Nothing But Thieves, band molto attenzionata della nuova scena musicale inglese.

Come acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistarli in prevendita su My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 9 novembre, mentre la vendita generale partirà venerdì 10 novembre dalle ore 10:30 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Chi non è iscritto a My Live Nation, potrà farlo in maniera gratuita sul sito ufficiale Live Nation. Non sono ancora stati resi noti i prezzi dei biglietti che si potranno conoscere il giorno della prevendita.

Gli I-Days

Quella del 2024 sarà la ventesima edizione del Festival, che solo lo scorso anno ha raccolto più di 320mila spettatori. La manifestazione prenderà vita il 16, 27, 28, 29, 30 giugno e 5, 6, 7 e 9 luglio 2024. Il resto del nutrito cast sarà annunciato prossimamente.