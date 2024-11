"Ho un problema di salute". Samuele Bersani ferma il tour

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è apprensione tra i fan e gli amanti della musica italiana per Samuele Bersani. In un lungo post social, il cantautore ha annunciato l'interruzione del suo tour per motivi di salute.

Il post

“ Ho qualcosa da dirvi, insieme a un abbraccio ”, ha scritto Bersani su Instagram, “ Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi ”.

Il cantautore riminese di tanti indimenticabili brani, da En e Xanax, Giudizi Universali, Freak, e Spaccacuore, ha poi continuato: " Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò il prima possibile, dando risposte che oggi non avrei, alla domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce ".

Il problema del 2017

L'ultima frase scritta, si riferisce ad un problema che il cantante aveva avuto nel 2017 quando era diventato afono. All'epoca raccontò quello che gli era accaduto: " Un mattino mi sono svegliato afono. Pensavo fosse una cosa leggera, invece era seria. Soffro di reflusso e avevo lesionato una corda vocale. Dopo 60 giorni di silenzio assoluto, comunicavo attraverso messaggini, ho ripreso con un logopedista che mi ha insegnato l'abc. Ho dovuto imparare di nuovo a parlare e poi a cantare. E adesso devo stare attento a fumo e pomodori ".

Le sue condizioni di salute

Ma, non è però a questo che si riferisce nel messaggio di oggi il cantante, che ha poi concluso con un abbraccio caloroso ai fan: " Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti (nella prossima pagina troverete la riprogrammazione completa del calendario) scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre.Vi voglio bene ".

Da personaggio estremamente riservato, Bersani ha fatto un grande atto di coraggio nel confessare il suo attuale problema anche se non voluto specificare di cosa si tratta. Il pensiero e l'augurio di tutti è che sia qualcosa di passeggero e risolvibile e che presto, si parla già del 12 marzo del prossimo anno, possa ripartire con le sue incredibili poesie in musica.

La vicinanza dei colleghi

Oltre ai fan, tanti sono stati i messaggi che i colleghi hanno lasciato sotto il suo post: " Daje Samu ", ha scritto la cantante Emma, e ancora " Forza Samuele " dice

Forza bro

il messaggio di Levante, "" (Roy Paci) e tanti cuori di incoraggiamento da parte di Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Alessia Marcuzzi, Chiara Francini, Simona Garbarino e moltissimi altri ancora.