"Ho la vertigine parossistica posizionale". Elisa costretta a rinviare le date del tour

" Mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia ". È iniziato così il video messaggio che Elisa ha inviato ai suoi fan attraverso i social network per annunciare lo stop improvviso del suo tour "An Intimate Night". La cantante era attesa a Torino per una serie di live e poi a Firenze, ma è stata costretta a mettere in pausa la tournée nei palazzetti per colpa di un singolare problema di salute.

" Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. È una cosa che sembra essere anche virale, l'abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi ", ha raccontato in una storia Instagram Elisa Toffoli, rassicurando il suo pubblico sulle sue discrete condizioni di salute. L'artista, che ha compiuto 45 anni pochi giorni fa, ha annunciato lo spostamento delle date in programma a Torino e Firenze e poi ha spiegato cosa le è successo in questi ultimi giorni a causa della vertigine parossistica posizionale: " Non ci si poteva muovere, inizialmente pensavo fosse una labirintite. Il dottore mi ha consigliato di aspettare per non rischiare ricadute, per questo ho dovuto spostare le date. Mi dispiace, spero di rivedervi nei prossimi concerti a gennaio ".