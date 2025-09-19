I Jalisse non mollano: dopo 28 “no”, pronti a tornare a Sanremo 2026

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte Jalisse, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Dopo ben 28 esclusioni consecutive dalla gara del Festival di Sanremo, il duo ha annunciato in diretta su La Volta Buona (Rai 1) che presenterà un nuovo brano per tentare di salire di nuovo sul palco dell’Ariston, nell’edizione 2026 diretta da Carlo Conti.

" Direi proprio di sì! Secondo te?! Ovvio, dobbiamo portare avanti la tradizione ", ha scherzato Alessandra Drusian con Caterina Balivo, confermando la candidatura.

Un sogno lungo 28 rifiuti

La loro ultima (e unica) partecipazione in gara risale al 1997, quando conquistarono la vittoria con "Fiumi di parole", una delle canzoni più iconiche della storia recente del Festival. Da allora, ogni anno, hanno inviato una nuova proposta e ogni anno hanno ricevuto un cortese ma deciso "no".

Una lunga serie di esclusioni diventata quasi una tradizione parallela al Festival stesso, tanto che la mancata partecipazione dei Jalisse fa notizia quanto quella dei cantanti in gara.

Il ritorno da ospiti e l’eco della nostalgia

Nel 2024, grazie all’intervento di Fiorello, i Jalisse sono finalmente tornati all’Ariston, anche se non in gara. Sono stati ospiti durante la serata dei duetti, riportando sul palco la loro storica hit dopo 27 anni di assenza. Un momento apprezzato dal pubblico, che ha riacceso la speranza di rivederli tra i Big.

Sanremo 2026: Carlo Conti alla guida e grandi nomi in arrivo

Il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, sarà diretto e condotto da Carlo Conti, già al lavoro sulla selezione dei brani e degli artisti in gara. Tra i nomi che circolano per la nuova edizione: Tiziano Ferro, Angelina Mango, Blanco, Caparezza, Patty Pravo, Zero Assoluto e Bobby Solo.

Oltre alla musica, l’edizione 2026 sarà anche un omaggio a Pippo Baudo, scomparso di recente, che condusse ben 13 Festival e fu tra i primi a credere nel talento di giovani artisti, tra cui proprio i Jalisse.

Sarà la volta buona?

L’ultima indiscrezione è chiara: i Jalisse hanno già pronto un nuovo brano e lo presenteranno a Carlo Conti per tentare di entrare in gara a Sanremo 2026.

L’ufficialità arriverà, quando verrà annunciata la lista definitiva dei Big durante il TG1.

Ma intanto, una cosa è certa: la determinazione dei Jalisse è più forte che mai. E dopo 28 no, l’Ariston potrebbe anche dire sì.