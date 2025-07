Incidente sul palco per Gianna Nannini: come si è rotta il braccio

Non sarà un braccio ingessato a fermare l'anima rock di Gianna Nannini. L'artista fiorentina si è infortunata sul palco del Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, in Germania, ennesima tappa del suo tour estivo "Sei nell'anima – Festival European Leg 2025", ma nonostante la frattura riportata al radio la tournée non si ferma. Possono tirare un sospiro di sollievo i fan italiani che, dopo i concerti in Germania, la attendono in Italia con le prossime date in programma.

Cosa è successo

Il pubblico e il suo staff hanno, però, vissuto attimi di paura per l'incidente che l'ha vista protagonista lunedì 21 luglio durante il concerto che la cantante ha tenuto a Wiesbaden sul palco del Rheingau Musik Festival. Durante il suo live, mentre la rocker toscana stava cantando uno dei suoi pezzi di successo, Gianna Nannini ha sbattuto il braccio, procurandosi una brutta frattura al radio. Soccorsa prontamente dal personale sanitario presente all'evento Gianna ha ricevuto le prime cure mediche, ma poi è tornata sul palco per concludere il suo concerto. Al termine dell'esibizione, però, dopo gli accertamenti del caso, è arrivata la "sentenza": fasciatura e tutore per recuperare la frattura e niente movimenti bruschi ma il tour non si ferma.

Il tour non si ferma

" Non c'è gesso che tenga, indosserà un tutore e dovrà contenere movimenti e acrobazie, la sua voce e il suo carisma continueranno a dominare la scena ", fanno sapere dal suo entourage. Il tour riparte come da cartellone con le date di Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez. Poi Gianna Nannini saluterà i suoi fan a settembre con due serate evento: una alla Reggia di Caserta il 17 settembre e l'altra all'Arena di Verona il 21 settembre entrambe sold out. Attraverso i social network, dove la rocker fiorentina ha condiviso molte foto degli ultimi live in Germania, non ha ancora dato sue notizie, ma è probabile che nelle prossime ore, Gianna Nannini pubblichi un messaggio per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.

Il precedente nel 2018

Non è la prima volta che Gianna Nannini si infortuna durante un'esibizione. Nel 2018 durante il suo "Fenomenale tour" nella tappa di Genova, la rocker cadde dal palco per una svista, procurandosi una lesione al ginocchio.

Il live fu interrotto e Gianna Nannini fu trasportata d'urgenza in ospedale e nelle successive tappe del suo tour fu costretta a salire sui palchi con le stampelle e una vistosa fasciatura al