"In Italia a nessuno frega niente di loro". Guè Pequeno contro i Maneskin

" I Maneskin non vendono dischi in Italia, a nessuno frega niente di loro ". Con queste parole Guè Pequeno, uno dei maggiori esponenti della scena rap nazionale, ha criticato i Maneskin, l'unica rock band italiana a essere riuscita ad affermarsi negli States e nel mondo. Le pesanti dichiarazioni sono arrivate nel corso dell'ospitata di Guè Pequeno, al secolo Cosimo Fini, nel podcast Growing Up Italian, dove ha duramente criticato Damiano e la sua band.

Le critiche di Guè Pequeno

" Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi ", ha detto il rapper rispondendo alla domanda dell'intervistatore su cosa ne pensasse dei Maneskin. " Non lo so chi li ascolta. Ma qualcuno in qualche modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi ", ha proseguito Guè, aggiungendo: " Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto" . L'attrice e la figlia sono state al concerto italiano della band al Circo Massimo lo scorso luglio, ma sono tanti i fan vip del gruppo romano che, dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest ottenuta nel 2021, sono esplosi artisticamente in tutto il mondo.

Eppure per Guè Pequeno il loro successo è poca cosa e non ha mancato di sottolinearlo con tono pungente. " Anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock", ha detto Guè sminuendo il successo dei Maneskin e rilanciando: "Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un'altra storia" . Non è la prima volta che l'artista milanese parla della rock band nata a X Factor, ma non così duramente.

I precedenti