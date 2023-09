"Pieno di influnienter e str....". Guè Pequeno senza freni su Venezia

Proposte di matrimonio trash, outfit al limite della decenza, gravidanze rivelate e baci lesbo. Negli ultimi anni sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia si è visto davvero di tutto (forse troppo). A ottant’anni suonati, quella che doveva essere una passerella destinata alle celebrity nazionali e internazionali si è straformata in un andirivieni di frequentatori di reality, influencer, prezzemolini del web e personaggi vari, la cui notorietà dura più o meno come un gatto in tangenziale. Insomma, per citare la Pausini, sul red carpet finiscono "cani e porci".

Il popolo dei social lo dice da anni commentando foto e video, che immortalano gli influencer in Laguna e oggi lo ha ribadito con forza anche il rapper Guè Pequeno, che a Venezia ci sarà passato per cenare ma non di certo per farsi una passerella sul red carpet. L'artista non si è risparmiato la bordata all'indirizzo dei prezzemolini del web pronti a mettersi in vetrina al Lido per sponsor e marchette. " Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi, gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film ", ha scritto su Twitter (ribattezzato X) Guè.

In effetti, a ben guardare, le ultime sfilate di celebrity, quelle che si possono definire tali si contano sulle dita di una mano (su via, due). Guè Pequeno non ha fatto nomi (a quelli ci hanno pensato i suoi seguaci nei commenti) ma basta scorrere le tante gallery sul web e sui social network per capire a chi si riferisca il rapper. Dall'ex "fidanzata di..." Giorgia Soleri all'ex coppia di Temptation Island (il tramviere Manuel Marascio e la fidanza Isabella Recalcati) fino a Nikita Pelizon (sì, ha vinto il Gf Vip lo scorso anno, ma prima chi la conosceva per essere definita vip?!), l'elenco è lungo e impietoso.

La pungente critica di Guè Pequeno, però, ha fatto finire lui stesso al centro delle critiche e non dei vip/nip, che si sono sentiti chiamati in causa. "Rosichi?", ha scritto un utente sotto al suo cinguettio, servendo la rispostaccia al rapper su un vassoio d'argento: " Ho guadagnato in quei giorni quanto tuo padre in un anno, fammi un massaggio dai" . Ma questa è deriva social, tutta un'altra storia.