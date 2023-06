Jared Leto e la scalata delle mura del Castello Sforzesco: il video è virale

Jared Leto impegnato in un'incredibile scalata a mani nude delle mura del Castello Sforzesco di Milano: una scena che ha stupito fan e passanti, che l'hanno potuta seguire per puro caso. L'episodio risale a qualche giorno fa, quando l'attore e cantante del gruppo Thirty Seconds to Mars si trovava in Italia.

La scalata

Il 12 e 13 giugno l'artista statunitense era a Milano per promuovere il nuovo album del suo gruppo: It’s the end of the world but it’s a beautiful day. Dopo aver trascorso alcune ore a fare interviste e presenziare a eventi promozionali, Leto ha avuto il tempo di passeggiare per le strade del capoluogo meneghino, ed è così che si è trovato di fronte alle mura del Castello Sforzesco, fatto erigere nel XV secolo da Francesco Sforza.

Nessuna intenzione di visitare la cinta muraria come un normale turista. L'artista 51enne ha infatti pensato di scalarla, cominciando un'arrampicata a mani nude, privo di qualsivoglia ausilio. L'arrampicata, infatti, pare essere una delle passioni di Jered Leto.

Del resto, poco prima di compiere l'impresa, Leto era stato opite a Radio Deejay per parlare del nuovo album dei Thirty Seconds to Mars, e in quella circostanza aveva annunciato la propria intenzione di arrampicarsi. " Ho il bisogno di arrampicami ", aveva dichiarato durante la trasmissione radiofonica, passando poi a parlare dell'amico Alex Honnold, arrampicatore e alpinista statunitense famoso in tutto il mondo. " Ieri nei ricordi del telefono c'era una foto di 8 anni fa, il giorno in cui ci siamo incontrati. Abbiamo scalato insieme in più occasioni, una delle ultime al Parco nazionale di Yosemite in California ", aveva ricordato il cantante, come riportato da MilanoToday.

Da qui l'arrampicata sulle mura del Castello Sforzesco, un'impresa che arriva dopo l'ultima compiuta la settimana precedente, quando l'artista si era divertito a scalare le pareti dell'hotel di Berlino in cui alloggiava. Il video in cui si vede Leto, vestito con abiti neri, che scala la cinta muraria del celebre complesso milanese è divenuto presto virale.

Le reazioni

Tanti i commenti dopo l'ultima impresa di Jered Leto. Qualcuno ha espresso preoccupazione per le sorti del cantante e attore, altri, invece, ne hanno chiesto l'arresto per non aver avuto rispetto nei confronti dell'edificio storico.