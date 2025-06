Kool & The Gang al Parco della Musica. Tour fra le hit (da "Celebration" in poi)

Dopo il successo delle prime tre date continuano i concerti al Parco della Musica (via Enzo Jannacci a Segrate). Questa sera dalle ore 22 tocca alla leggendaria band americana Kool & The Gang sul Palco Arena (composto da un grande parterre diviso in aree e due tribune). Con oltre sessanta anni di carriera, i Kool & The Gang hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica funk, R&B e disco. Un po' di storia.

Formata nel 1964 a Jersey City, la band ha attraversato decenni di successi, con brani iconici come «Celebration», «Get Down On It», «Ladies' Night» e «Jungle Boogie». La loro musica è stata campionata da artisti del calibro di Madonna, Jay-Z, Beastie Boys, Janet Jackson e P. Diddy, e ha fatto parte delle colonne sonore di film come «Rocky», «La febbre del sabato sera» e «Pulp Fiction».

Il concerto di Milano di questa sera fa parte del tour mondiale della band, recentemente insignita dell'ingresso nella «Rock and Roll Hall of Fame nel 2024». Attualmente la formazione è capitanata dal fondatore Robert Earl «Kool» Bell.