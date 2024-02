Sanremo, accuse di plagio anche contro Annalisa: ecco perché

Dopo la bufera che si è scatenata su Alfa e Irama, presi di mira sui social network per aver preso più di qualche trascurabile elemento di ispirazione dai brani musicali firmati da artisti internazionali, è ora Annalisa a finire al centro delle polemiche per un presunto caso di plagio. Anche questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, quindi, non si distacca dalle precedenti, dato che episodi di questo genere non sono di certo una novità per la kermesse canora più famosa d'Italia.

L'ultima a finire nel tritacarne dei social è stata Annalisa, data peraltro tra le favorite alla vittoria finale. La sua "Sinceramente" ha attirato l'attenzione di numerosi esperti e di semplici appassionati di musica, che hanno trovato delle similitudini sospette. Qualcuno ha parlato di una certa assonanza con il brano "Quando Quando" firmato nel 2022 da The Avener & Waldeck e con la collaborazione di Patrizia Ferrara.

Ma a far più "rumore" è il commento ironico postato da Anna Pettinelli. In calce a un post su Instagram inerente l'esibizione di annalisa sul palco dell'Ariston, la speaker radiofonica e grande esperta di musica ha commentato con un sintetico quanto diretto "La la la lalalalala. Kylie Minogue". Chiaro, quindi, il riferimento alla celebre hit "Can’t Get You Out of My Head" la quale, pubblicata nell'ormai lontano 2001, ebbe un enorme successo, restando in cima alle classifiche di mezzo mondo per diversi mesi.

Tanti hanno concordato con l'accostamento fatto dalla Pettinelli, ritenendolo pertinente, soprattutto per via del ritmo del pezzo. I fan di Annalisa, invece, sono insorti, con insulti e critiche rivolte alla speaker radiofonica: secondo gli ammiratori della cantante, i brani avrebbero delle basi completamente diverse.

Facendo un piccolo passo indietro, Irama è finito nel mirino dei social per la sua "No tu no", ritenuta da numerosi internauti decisamente simile a "Someone you loved" del cantautore britannico Lewis Capaldi. Per qualcun altro, invece, la canzone avrebbe tratto ispirazione dal brano "Da sempre" firmato dal compositore Alessandro Martire.

Per quanto concerne invece Alfa, il brano portato in gara al Festival avrebbe ricordato agli appassionati di musica più di un'evidente contaminazione: analizzando il giro armonico della strofa, qualcuno ha parlato di un richiamo alla celebre "Wonderwall" degli Oasis, mentre l'intercalare "woo-hoo" ha ricordato ai più "Song 2" dei Blur. Ma non sono queste le canzoni su cui il popolo del web ha insistito per puntare il dito contro il rapper e cantautore 23enne: l'arrangiamento di "Vai" richiamerebbe in maniera evidente "Run", brano pubblicato dagli One Republic il 5 maggio del 2021. Così tanto da parlare di plagio.

Insomma, tra presunte "scopiazzature" e polemiche di vario tipo, si attende solo il prossimo capitolo da aggiungere a una già lunga lista.