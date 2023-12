La canzone di Natale 2023? Dopo 39 anni è "Last Christmas"

Ci sono voluti 39 anni dall'uscita dell'iconico brano degli Wham! Last Christmas, affinché arrivasse al primo posto della classifica nel giorno di Natale. Sembra quasi impossibile per un brano che è l'emblema delle festività, eppure è proprio così. Nel 1984 quando uscì, fu superato dall'altro iconico brano Do They Know It's Christmas? di Band Aid realizzato per aiutare le popolazioni africane. Solo nel 2021 la canzone si era posizionata in effetti al primo posto, ma non nel giorno di Natale.

Con la conquista dell'ambita medaglia assegnata idealmente dalla Official Charts Company, la società che si occupa di stilare le graduatorie di vendita oltremanica, il brano ha anche stabilito un nuovo record: il numero 1 più ascoltato di sempre nella settimana di Natale. Sicuramente una grande soddisfazione per George Michael che ironia della sorte è scomparso proprio il giorno di Natale del 2016 all’età di 53 anni.

Gli altri brani nella classifica

Al secondo posto, è arrivato You're Christmas To Me cantata da Sam Ryder arrivato al successo con la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022, il brano fa parte degli Amazon Music Christmas Originals del 2023 ed è presente nella colonna sonora del film delle feste, Your Christmas Or Mine 2. Al terzo posto un altro immancabile delle feste, Mariah Carey con la sua All I Want For Christmas Is You.

Paradossalmente anche questo brano super natalizio, non ha mai raggiunto la vetta della classifica di Natale e solo nel 2020, a 26 anni dalla sua uscita, il singolo, dopo 70 settimane di classifica, è arrivato al numero 1. Le classifiche ufficiali hanno confermato che nessun'altra canzone nella storia delle hit parade del Regno Unito aveva trascorso più settimane nella Top 40 della classifica ufficiale prima di raggiungere il numero 1.

La gara per arrivare al primo posto

Con la morte di Shane MacGowan avvenuta il 30 novembre scorso i fan dell'artista avevano aperto una campagna mediatica per poter portare Fairytale of New York dei Pogues (con Kirsty MacColl) al top della chart nel giorno di Natale. Purtroppo l'operazione non ha avuto fortuna e il brano si è classificato al quinto posto battuto dalla coppia Ed Sheeran & Elton John con la loro Merry Christmas.

Le parole di Andrew Ridgley

Andrew Ridgley l'altra parte degli Wham!, intervistato ha commentato il grande risultato: " Last Christmas è finalmente salito al tanto amato e ricercato numero uno ufficiale del Natale, che è sempre stato l'obiettivo principale. George - ha detto - sarebbe fuori di sé dalla gioia per aver finalmente ottenuto dopo tutti questi anni, il titolo di canzone del Natale . È una missione compiuta " Il cantante e autore della canzone ha sempre detto di averla scritta con l'intenzione di arrivare a questo traguardo.