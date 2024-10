L'evoluzione di Radio 24

Ascolta ora 00:00 00:00

Che la radio sia il medium con la più grande capacità di evoluzione lo dimostra anche il nuovo passaggio di Radio 24 su smart tv e automotive. Quella che è stata la prima emittente privata news & talk (fondata il 4 ottobre 1999) fa crescere la Piattaforma multimediale 4.0. Con questa iniziativa, gli utenti potranno seguire i programmi in streaming direttamente dalle proprie smart tv, scaricando l'app dedicata per Google Tv, Samsung e Lg. E tutti i contenuti di Radio 24 (quindi anche i podcast) saranno ascoltabili anche in auto grazie alle app per Android Auto e Apple Carplay: si connette lo smartphone al display e si gestisce l'ascolto come si fa con gli altri comandi dell'auto (tra poco arrivano anche i comandi vocali). Come ha spiegato Federico Silvestri, direttore generale Media & Business del Gruppo 24 Ore, è «l'evoluzione dell'innovativa piattaforma lanciata esattamente un anno fa». Ma in questa celebrazione dei 25 anni di Radio 24 c'è anche un'altra novità.

Una studentessa del Master di Giornalismo, Esmeralda Dalla Longa (foto), 24 anni, ha ottenuto un contratto di collaborazione con la radio da diecimila euro per aver sbaragliato tutte le altre proposte di programma con la sua idea di TikTok Talk, una trasmissione sul mondo dei social che entrerà nel palinsesto del 2025. Merito e costanza. In fondo è così che spesso iniziano le carriere, quelle vere.