"L'hanno chiusa nel camerino?". È giallo sul monologo di Francini a Sanremo

Senza alcun dubbio è stata la migliore co-conduttrice. Ha saputo tenere bene il palco, è stata spigliata e sicura di sé, non ha fatto mancare momenti di ironia. Ma sul monologo di Chiara Francini si è aperto un vero e proprio caso sui social: dalla scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo si evince che il suo discorso era stato inizialmente fissato a 00:39 ma in realtà è avvenuto circa un'ora dopo, solamente verso l'1:30. Peccato, visto che l'importantissimo tema della maternità mancata e i relativi sensi di colpa avrebbe meritato maggiore visibilità in un orario più consono.

Scoppia il giallo: "Chiusa nel camerino?"

La vicenda non è passata inosservata agli utenti sul web, che hanno subito segnalato il fatto sui propri profili e si sono interrogati sul motivo per cui sia stato riservato questo spazio di minore importanza rispetto a quello di 00:39. La sensazione di alcuni è che l'attrice toscana sia stata messa da parte, come se fosse stata un po' bistrattata mentre il suo monologo bello e profondo senza alcun dubbio avrebbe potuto godere di una più alta "copertura".

Non sono mancati i toni polemici sui social. A partire dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, contrariata per quanto accaduto: " Giustamente il monologo di Chiara Francini, l'unica che sa governare un palco, a notte fonda ". Un altro utente non ci sta e ha fatto una sottolineatura ben precisa: " Credo che rispetto alle altre le sia stato dato poco spazio durante la serata, quando tra tutte è sicuramente quella che regge alla perfezione i tempi di conduzione con tanto di comicità ".

Ovviamente c'è stato posto anche per l'ironia del caso da parte di chi ha voluto affrontare il caso con un taglio divertente e più leggero: " Ma poi l'hanno chiusa in camerino per quasi tutta la serata? "; " Poteva andà a dormì ". Qualcuno ha pubblicato una foto di Fiorello coperto da un plaid al freddo e ha commentato: " Chiara Francini che aspetta di entrare dietro le quinte ". C'è anche chi ha postato l'immagine della nota trasmissione Chi l'ha visto.

Resta comunque il dispiacere per lo slittamento dell'orario a discapito di un intervento tanto attuale quanto rilevante. " Il monologo di Chiara Francini all'01:40 è una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Lo spazio che le è stato dato è veramente poco rispetto al suo enorme talento ", è il pensiero di un utente. Che ha riscontrato diversi pareri concordanti: " Stessa cosa che ho scritto anch'io, veramente una grandissima mancanza di rispetto ".

Il monologo di Chiara Francini

Il monologo di Chiara Francini è stata una vera e propria denuncia sociale, incentrata sulle ansie e sui sensi di colpa che spesso travolgono le donne che non sono sposate e che non hanno figli. Una condizione che in diversi casi porta loro a sentirsi inadeguate e inutili: " Da qualche parte penso di essere una donna di merda perché non so cucinare, perché non mi sono sposata e perché non ho avuto figli. Razionalmente so che va bene così, ma da qualche parte, dentro di me, c'è questa voce. Esiste. E io, alla fine, penso che abbia ragione lei, che io sia sbagliata ".

I dilemmi della maternità mancata sono stati il pilastro del suo discorso. Le amiche iniziano a fare figli e qui scatta quel meccanismo: quando qualcuna dice che è incinta e tu non lo sei mai stata " c'è come qualcosa che ti esplode dentro ". E in quel caso " non c'è spazio per il tuo dolore, per la tua solitudine ".