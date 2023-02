Sanremo 2023: la quarta serata del Festival in diretta

Quarta serata del festival di Sanremo dedicata ai duetti per i 28 cantanti in gara. Come dichiarato da Amadeus, la serata sarà più snella del solito, con meno ospiti e scaletta incentrata principalmente sulle esibizioni degli artisti. Il clima a Sanremo è di festa ma l'attenzione per la sicurezza è altissima. Dopo il rifiuto di Nordio di revocare il 41 bis per Alfredo Cospito e l'avvicinarsi del weekend e delle manifestazioni, il rischio di azioni dimostrative è elevato. Lo dimostra l'ordigno rudimentale ritrovato questa sera in via Fiume a Sanremo a circa 700 metri dal teatro Ariston. Secondo quanto si apprende, nel pacco c'erano delle cartucce, una miccia e polvere da sparo, il tutto non collegato e quindi non in grado di provocare una esplosione.