L'idiozia di Gramellini sui fluidi, terrore Facchinetti ed Egonu: quindi, Sanremo...

- Gramellini è persona intelligente, ma quando fa a gara per essere più politicamente corretto di Alessandro Zan fa impazzire per le stupidaggini che dice. Sulla questione di Rosa Chemical, scrive: “La fluidità esiste, è presente dentro la società, e in modo consapevole soprattutto nelle nuove generazioni (…). Il Festival, come i giornali, non crea la realtà. La fotografa”. Stupidaggini. Guarda caso di “fluidità”, o di scelta a casaccio del genere, se ne parla da quando i giornali e il mondo dello spettacolo l’hanno resa una moda. Esatto: una moda.

- Non è vero che i giornali e lo spettacolo fotografano la realtà, la forzano. La idealizzano. Ne fanno battaglia ideologica. Perché basta fare un sondaggio tra i propri conoscenti, nel proprio quartiere, nella propria città per capire che la percentuale di “fluidi” nella realtà è decisamente inferiore a quella nello show biz. Uno studio canadese ha calcolato che tra transgender e non-binari si conta appena lo 0,33% della popolazione. Nella Generazione Z, quella di cui parla il collega, il dato si alza appena allo 0,79%. A Sanremo, su 28 concorrenti in gara, anche se facessimo rientrare nella categoria solo Madame e Rosa Chemical, saremmo già al 7%. Gramellini ha preso un granchio. Anzi: un granchi3, bello fluido come piace a lui.

- Dopo tutto quello che ha detto oggi Paola Egonu in una intervista (leggi qui), siamo sicuri di voler sentire il suo monologo dal palco dell’Ariston? La pallavolista semina negatività a secchiate: spero almeno la mettano a notte fonda.

- A Sanremo ci sarà un movimento di “No Zelensky”, pare vogliano fare una manifestazione ed esiste pure un “leader dei No Zelensky”. Spero che questo incubo finisca presto.

- Roby Facchinetti rapinato a pochi giorno dalla reunion dei Pooh a Sanremo. "I 35 minuti più brutti della nostra vita", dice. Ecco: invece dei pistolotti gender, perché non facciamo parlare le vittime delle rapine violente e a mano armata?