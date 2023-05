"Non ha mai rivelato il suo male". La figlia di Little Tony ricorda la sua morte

Sono trascorsi ormai dieci anni dalla scomparsa di Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci. Nel corso della puntata di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha voluto ricordare l'artista, invitando in trasmissione Cristina Ciacci, figlia del cantante e attore sammarinese. Grande commozione in studio, specialmente quando Cristina Ciacci ha ripercorso alcuni momenti trascorsi col padre.

La malattia e la morte

Little Tony è morto la sera del 27 maggio 2013 all'età di 72 anni. Affetto da un cancro ai polmoni, il cantante si è spento in una camera di degenza della clinica Villa Margherita di Roma, dove si trovava ricoverato dal 16 marzo di quell'anno.

La notizia della sua scomparsa sconvolse i fan, che non avevano idea delle gravi condizioni di salute del loro beniamino. Nessuno sospettava della malattia, dato che il cantante si era sempre mostrato molto attivo e impegnato nel suo lavoro. Il 9 marzo del 2013, pochi giorni prima del ricovero presso la clinica, Little Tony aveva partecipato al programma "I migliori anni" condotto da Carlo Conti. Poi, la doccia fredda, e la notizia della sua morte.

Purtroppo le condizioni di salute del cantante erano peggiorate a tal punto da costringerlo al ricovero presso la struttura assistenziale. Si è poi scoperto in un secondo momento che l'artista combatteva da tempo contro il tumore, senza mai mostrare la sua sofferenza al pubblico. " Non voleva dispiacere il suo pubblico. Non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari ", aveva rivelato proprio Cristiana Ciacci, come ricordato da Il Messaggero. "Si è ammalato per sette anni, un periodo molto lungo. Aveva anche trovato una terapia non molto aggressiva, infatti non ha perso i capelli. Non lo ha mai voluto dire anche quando la situazione è precipitata. Credeva di poterle tenere testa. Io credo che potesse continuare così ancora a lungo ".

La commozione in studio

Ospite da Mara Venier per i dieci anni dalla scomparsa, Cristiana Ciacci ha ricordato il padre, e in studio c'è stata tanta commozione. Little Tony è stato uno degli artisti più amati nel nostro Paese. Lo si ricorda per i brani storici come "Cuore matto", "Riderà", "La spada nel cuore", "24 mila baci", cantata insieme ad Adriano Celentano.