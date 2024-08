Mahmood il "maratoneta"

Ascolta ora 00:00 00:00

A Mahmood (foto) piace vincere sulla lunga distanza. All'ultimo Festival di Sanremo non è arrivato tra i primi tre ma poi il suo Tuta gold si è trasformato in uno dei veri tormentoni festivalieri. Ora gli capita più o meno lo stesso. Il suo brano Ra Ta Ta (scritto da Alessandro Mahmoud, Jacopo Angelo Ettorre, Francesco Catitti ed Emilio Barberini) è uscito in radio a metà giugno e arriva al primo posto a metà agosto, complice anche il fatto di essere stato «Disco Italia» su Radio Italia. E non è soltanto il brano più ascoltato, è anche il brano più ascoltato in tv e quello che nella classifica Earone ha scalato più posizioni (ben 8). Ma non c'è soltanto la radio, come sappiamo. Ormai il successo di un brano è frutto della sinergia anche con altri media. Ad esempio il «balletto» di Ra Ta Ta è diventato virale su Tik Tok, con tantissime interpretazioni/esecuzioni/citazioni a conferma di quanto il pop riesca a trasformarsi in un veicolo espressivo per migliaia, milioni di ragazzi.

Oltretutto Mahmood in queste settimane porta il proprio show in giro per l'Italia con un successo così buono (constatato di persona con il tutto esaurito del 14 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi) da far prevedere che il suo tour autunnale sarà senz'altro uno dei più venduti. In attesa che Ra Ta Ta si confermi uno dei tormentoni dell'estate con meno tormentoni della storia.