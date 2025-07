"Il mangiadischi" da ascoltare

Ecco, questa è una coppia di conduttori che ha trovato il giusto equilibrio (anche lavorando «on the road», ad esempio a Musicultura di Macerata) e ora regala un programma di piacevolezza unica: Il mangiadischi (RaiRadio1 dal lunedì al venerdì, dalle 13,25 alle 15). Marcella Sullo e Duccio Pasqua sanno «fare» la radio e lo dimostrano sul campo ogni giorno. Ma l'atmosfera che si respira in questo Mangiadischi è da portare da esempio in giro per i palinsesti di tante altre radio. Intanto c'è competenza, perché questi due sanno il fatto proprio. Poi c'è l'abilità di cercare ospiti capaci di raccontare storie, come Graziano Uliani del Porretta Soul Festival o come Francesco Di Bella dei 24 Grana, testimoni della scena alternativa italiana anni '90. In fondo parlare di musica non è semplice come tanti potrebbero pensare. Bisogna avere cultura, ovvio, e anche sensibilità negli accostamenti. Ad esempio, per passare da Nick Cave a Lucio Battisti (come nella puntata del 24) bisogna essere padroni dell'argomento e maneggiarlo con la giusta cura.

E se le incursioni del musicista e docente e ideatore di rubriche Max Dedo danno più ritmo al programma, il punto forte del Mangiadischi è proprio la coppia di conduttori pacata e competente che offre all'ascoltatore non soltanto la didascalia della canzone, ma proprio il contesto nel quale è nata. Un valore aggiunto purtroppo ormai raro.