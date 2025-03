"Maschio selvaggio" funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

È decisamente perfetto l'orario in cui va in onda Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini (domenica Rai Radio2 dalle 12 alle 13.30). L'atmosfera e il ritmo sono quelli giusti per la collocazione e anche l'equilibrio tra i due conduttori, già rodato in televisione, garantisce una marcia in più. C'è intrattenimento, in Maschio Selvaggio, e il dialogo con gli ospiti non scivola mai nel pecoreccio, anzi, cerca sempre di trovare una chiave inedita e divertente. Come ieri con Rita Pavone, con la quale è nata una chiacchierata spontanea e profonda su temi non proprio semplici come i legami familiari. O l'improvvisata con Tommaso Labate domenica scorsa 23 febbraio (al posto di Semprini scherzosamente chiuso in camerino...) che ha fatto un giro d'orizzonte del Sanremo appena concluso. E la musica, poi. Dall'ultimo singolo di Elodie a Enola Gay di Orchestral Manoeuvres in the Dark, anche la playlist cerca di essere il più possibile versatile, senza legami strettissimi con le regole dell'airplay e con il massimo della libertà.

Dopotutto Radio2 è musicalmente una delle più libere tra le grandi radio italiane. In sostanza Maschio Selvaggio è un programma che si regge sulle proprie gambe e potrebbe pure evolversi diventando quotidiano. Funzionerebbe.