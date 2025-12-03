Mauro Di Maggio torna con “Fuori Tonalità”: il nuovo singolo in uscita il 5 dicembre 2025

Dal 5 dicembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme Fuori Tonalità, il nuovo singolo di Mauro Di Maggio pubblicato da ADA/Warner. Il cantautore romano, dopo un periodo di silenzio discografico, firma un brano che rappresenta un ritorno forte e consapevole, fedele alla sua identità artistica: una canzone intensa, costruita attorno a una scrittura limpida e a un suono che guarda alla tradizione senza rinunciare a una veste moderna.

Un dialogo diretto con l’ascoltatore

Fuori Tonalità si pone come un confronto aperto con chi ascolta, senza filtri né artifici. La canzone non rincorre tendenze o mode del momento, ma rimette al centro la forma-canzone con naturalezza, restituendo quella dimensione emotiva che da sempre caratterizza il lavoro dell’artista. La melodia, avvolgente e curata, sostiene un messaggio di autenticità che attraversa l’intero brano.

Un nuovo capitolo in una lunga carriera

L’uscita del singolo apre una nuova fase nel percorso di Mauro Di Maggio, iniziato ufficialmente nel 1996 con la partecipazione a Sanremo Giovani grazie al brano Non so. Da allora la sua carriera è stata costellata da album, collaborazioni e incursioni in ambiti artistici diversi: dai dischi Mauro Di Maggio, Inogniforma e Amore di ogni mia avventura, alle collaborazioni con Ambra Angiolini, Zero Assoluto e Ron, fino all’apertura dell’unico concerto italiano di Britney Spears nel 2004.

Accanto alla musica, Di Maggio ha lavorato anche per il teatro, componendo partiture insieme a Stefano Massini per Balkan Burger e a Michele Placido per Piccoli crimini coniugali. È stato inoltre protagonista del videoclip di Zero il folle, interpretando Renato Zero.

Un inno all’autenticità

Il nuovo brano sintetizza la poetica dell’artista: una visione musicale libera, personale e allo stesso tempo radicata nella grande tradizione del cantautorato italiano. Arrangiamenti eleganti, attenzione alla parola e un approccio che unisce classicità e indipendenza definiscono l’anima del pezzo.

“ Fuori Tonalità è credere in sé stessi anche quando si è fuori dagli schemi – spiega Di Maggio –. Significa accettare la propria unicità, comprendere i limiti e trasformarli in forza, senza lasciarsi guidare dalle aspettative degli altri ”.

Con questo singolo, Mauro Di Maggio

siuna voce autentica del panorama musicale italiano, capace di rinnovarsi senza tradire ciò che lo ha sempre distinto: sincerità, profondità e un forte legame con la propria identità artistica.