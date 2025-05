Le rivelazioni della figlia segreta di Freddie Mercury dopo 48 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Freddie Mercury ebbe una figlia negli anni '70, e il suo segreto è rimasto in piedi per ben 48 anni: ora la donna, che ha una sua famiglia e vive in un altro Paese lontano dai riflettori, si è fatta avanti per raccontare dei dettagli del suo rapporto col padre, raccolti in un libro che uscirà in autunno. A mettere nero su bianco la storia della donna in "Love, Freddie", è stata la giornalista britannica Lesley-Ann Jones.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, vista l'enorme popolarità del leader dei Queen e la difficoltà a sfuggire alla stampa, Freddie è stato un padre presente e devoto, come spiegato dalla figlia. Identificata semplicemente come "B", dal momento che non vuole rinunciare all'anonimato, la donna ha oggi 48 anni, pratica la professione di medico e vive in Europa con la sua famiglia. La figlia segreta di Freddie Mercury ha tenuto 17 volumi di diari che descrivevano dettagliatamente il suo rapporto con il suo celebre padre, e ora li ha resi in parte pubblici. Stando a quanto da lei riferito, fu concepita accidentalmente dopo una relazione tra il cantante e la moglie di un amico nel 1976: a conoscenza di questo segreto, stando a quanto riferito dal Daily Express, solo i genitori e la sorella del frontman dei Queen, gli altri tre membri della band e ovviamente l'adorata Mary Austin.

"Freddie Mercury era ed è mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso dal momento in cui sono nata e per tutti gli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava ed era devoto a me" , scrive la 48enne in una lettera indirizzata al Daily Mail. "Le circostanze della mia nascita possono sembrare, per la maggior parte delle persone, insolite e persino oltraggiose. Non dovrebbe sorprendere" , prosegue la missiva, “non ha mai sminuito il suo impegno ad amarmi e a prendersi cura di me. Mi ha amata come un bene prezioso”.

Lesley-Ann Jones, che ha anche scritto biografie di altri rocker tra cui John Lennon, David Bowie e i Rolling Stones, si è detta certa della bontà del racconto della donna, dal momento che non ha chiesto soldi o "riconoscimenti". "Sono assolutamente certa che non sia una bugiarda. Perché avrebbe dovuto lavorare con me per tre anni e mezzo senza mai chiedere nulla?" , ha chiesto la scrittrice, secondo quanto riportato dal Mail. "Nella mia esperienza con i bugiardi, e ne ho incontrati parecchi, posso dire per certo che cercano gratificazione immediata, pubblicità e ricompense in denaro. Lei non ha mai chiesto soldi. Non vuole riconoscimenti” . "Sia Freddie che il suo patrigno l'hanno lasciata estremamente ricca” , precisa in conclusione, “non è stata tutelata dal suo testamento, ma da un accordo legale privato, quindi nessuno la troverà menzionata lì”.