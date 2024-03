"Il mio avvocato vedrà cosa fare...". Ivana Spagna costretta a smentire la sua morte

Ivana Spagna vittima di uno scherzo di cattivissimo gusto. La cantante veronese è stata la protagonista di un video che per qualche giorno è circolato su TikTok, spaventando i suoi tantissimi fan e non solo. Il motivo? I leoni da tastiera hanno diffuso la notizia della morte della regina delle hit degli anni ’80 provocando grande scompiglio. Per fortuna, a smentire la notizia, è stata la diretta interessata che, sui social, ha rassicurato tutti sul suo ottimo stato di salute.

Grande apprensione per Ivana Spagna

“La gente mi scriveva per chiedermi se stavo bene e mi sembrava molto strano”. È iniziato così il video di smentita di Ivana Spagna. Dunque, ha proseguito: “Poi il mio avvocato mi ha mandato un link con un video di 20 minuti pubblicato su TikTok, dove scorrevano alcune mie immagini e veniva raccontato il mio presunto decesso. Veniva riportato che ero stata trovata morta alcolizzata nella mia stanza a Roma con accanto una bottiglia di vodka”.

E ancora: “All’inizio mi sono messa a ridere, ma poi continuando a guardare il video c’erano un sacco di falsità, cose anche orribili, davvero di cattivo gusto”. Insomma, una serie di notizie false e bugie. Basti pensare che la cantante, ormai da diversi anni, ben 22, vive sul Lago di Como e non più nella capitale, al contrario di quanto viene dichiarato nel video su Tiktok.

La smentita della cantante

Ma non è finita qui, perché nel filmato messo in circolazione, sono state inserite anche alcune immagini delle imitazioni di Ivana Spagna nella trasmissione di Rai 1, condotta da Carlo Conti, Tale e Quale Show, cercando di farle passare per video autentici della cantante. “Hanno detto che sono morta alcolizzata quando invece non bevo nemmeno un bicchiere di vino da più di un anno a causa di una gastrite”, ha dichiarato la Spagna. Inoltre, la cantante ha anche spiegato che non ha mai bevuto la vodka e così ha riferito: “La vodka poi non so nemmeno che cosa sia, siccome non l’ho mai provata”. Ivana Spagna non ha dubbi: “La cosa più brutta è stata però vedere che nel video raccontavano anche che ero stata malata di tumore, quando invece per fortuna non ho mai avuto quei problemi di salute”.

Anche altri big vittime delle fake news

Purtroppo, Ivana Spagna non è l’unica vip ad essere rimasta vittima di questo tipo di episodi. Negli scorsi mesi, infatti, lo sono stati anche Al Pacino, Anna Oxa e Carlo Conti. A questo proposito, la cantante veronese ha affermato: “Sono in buona compagnia”. Infine, ha tuonato: “Sono persone senza scrupoli che realizzano questi video solo per avere tante visualizzazioni, dicendo delle cose davvero terribili e false. E lo fanno su tante persone del mondo dello spettacolo”. Ivana Spagna, però, non ha la benché minima intenzione di sorvolare su quando accaduto e per questo ha rassicurato: “Il mio avvocato vedrà cosa fare. Speriamo che almeno questo video mi abbia allungato la vita”.