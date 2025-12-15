Il momento di Irama

Il bello della radio è di essere uno specchio fidato della musica pop. E anche questa settimana appena chiusa, la cinquantesima dell'anno, conferma che ci sono brani capaci di esplodere subito e raggiungere la top ten in tempo reale e altri, di solito più studiati e impegnativi, che richiedono qualche settimana in più per salire ai piani alti. È il caso di Senz'anima firmato da Irama (foto) arrivato per la prima volta al numero uno della classifica di Earone dopo cinque settimane dalla pubblicazione. Dopotutto Irama è uno degli artisti più imprevedibili ma allo stesso tempo riconoscibili della scena italiana. La sua voce, si sa, rimane ben lontana dai luoghi comuni vocali del momento e la timbrica è decisamente particolare e ricorda per qualche verso quella di Riccardo Cocciante. Proprio per questi suoi tratti distintivi è stato in grado di costruirsi una fan base molto fedele alla quale, di volta in volta, grazie a un eclettismo fuori dalla norma, si aggiungono altri ascoltatori.

A questo giro, anche con Senz'anima, conferma di essere un tesoretto distinguibile e prezioso della musica d'autore, uno dei pochi destinati a restare anche nel futuro e di potersi permettere di non restare agganciato alla furiosa, ossessionante ritualità che impone una pubblicazione dietro l'altra. Ps.: al secondo posto c'è Esibizionista di Annalisa, già candidato al primo posto la settimana prossima.