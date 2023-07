Morta Sinead O'Connor, la cantante di "Nothing Compares 2 U"

All'età di 56 anni si è spenta la cantante Sinead O'Connor. Lo riporta il New York Post. Nata a Dublino nel 1966, nel 2017 fece spaventare i fan per un video pubblicato online in cui dichiarava: " Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c'è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All'improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male ".

Nel gennaio 2022 ha subito la perdita di un figlio, Shane, di appena 17 anni. È stata la stessa cantante a darne annuncio sul suo profilo Twitter. Il ragazzo era scomparso da due giorni, dopo essere scappato da un centro psichiatrico dove era ricoverato per aver manifestato tendenze suicide. La cantante lascia altri tre figli. Per il momento non sono state rese note le cause del decesso. Figura di culto per tantissimi amanti della musica, ha inciso dieci dischi nel corso della sua carriera, che vede come massimo successo Nothing Compares 2 U, del 1990, e incluso nell'album I Do Not Want What I Haven't Got. Un brano straziante che le fece scalare le classifiche di tutto il mondo, tanto da essere nominato singolo numero uno al mondo dal Billboard Music Awards. In quello stesso anno, Sinead O'Connor prende parte allo storico concerto The Wall - Live in Berlin organizzato da Roger Waters il 10 settembre 1990.

Fin dagli anni Novanta la sua carriera è stata punteggiata di episodi controversi, come il taglio in diretta televisiva della foto di Papa Giovanni Paolo II, che è solo uno degli episodi che hanno segnato la sua immagine pubblica. Dopo il boom con Nothing Compares 2 U, in realtà scritta da Prince nel 1985, Sinead O'Connor non è mai più riuscita a replicare quel successo straordinario e la sua carriera si è avviata a un inevitabile declino, che ha inciso anche sulla sua salute mentale già labile. Quella canzone per lei ha rappresentato quasi una croce che si è portata avanti per anni, incapace di sopportarne il successo, tanto che il 16 marzo 2015 ha sulla sua pagina Facebook che non l'avrebbe mai più cantata perché non la sentiva più sua e non riusciva a interpretarla con quel carico emozionale che tutti si aspettavano da lei.