Morto Pino D'Angiò, cantautore simbolo della musica anni '80

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo della musica è in lutto. Si è spento all'età di 71 anni l'artista partenopeo Giuseppe Chierchia, in arte conosciuto come Pino D'Angiò. Il cantautore stava combattendo da tempo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. La salute del cantante era precaria da anni ma questo non gli ha impedito di continuare la sua professione. Quest'anno la sua ultima apparizione a Sanremo, insieme al gruppo musicale Bnkr44, che gli è valso il plauso degli spettatori.

Il successo con "Ma quale idea"

Nato a Pompei nel 1952 dall'ingegnere Francesco Chierchia e dall'insegnante Franca Romana, Pino D'Angiò è cresciuto negli Stati Uniti, dove si spostò insieme al padre. Dopo i primi studi, decise poi di frequentare la facoltà di Medicina a Siena. Il suo amore per la musica, però, fu sempre presente, tanto che cominciò a esibirsi nei locali, anche per racimolare qualche guadagno. Successivamente venne notato dal produttore discografico Ezio Leoni, che pubblicò un suo singolo. La sua canzone d'esordio fu "È libero, scusi?", ma il brano che lo rese famoso fu "Ma quale idea" (1980). La canzone riuscì a vendere 2 milioni e mezzo di copie solo in Italia. Cominciò ad essere noto anche in altri paesi del mondo. E nel 1980 venne premiato come miglior paroliere italiano.

Nel 1981 e nel 1982 partecipò alle edizioni del Festivalbar. Fondò la Nazionale italiana cantanti insieme a Andrea Mingardi, Riccardo Fogli, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Mogol. Tra il 1980 ed il 2009 lavorò come compositore per molti artisti, fra cui Mina. Uno dei suoi brani più famosi è naturalmente "Ma quale idea", da molti ritenuto come uno dei primi brani rap in italiano. Nel 2005 il brano fu riproposto dai Flaminio Maphia.

Il ritorno all'ultimo Sanremo

Tantissime le tournée europee che hanno segnato la sua lunga carriera.

Una delle sue ultime comparse più celebri è stata sicuramente l'esibizione a Sanremo 2024 , quando ha duettato nella serata delle cover con i Bnkr44, cantando proprio "Ma quale idea" in una versione più moderna ma sempre orecchiabile e godibile.

La scomparsa

Oggi, sabato 6 luglio, la famiglia ha dato l'annuncio della morte del cantante. L'artista lascia la moglie Maria Teresa, sposata nel 1979, e il figlio Francesco.